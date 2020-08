Od září začíná pro OSVČ opět platit povinnost hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Pondělí je posledním dnem, za který nemusí podnikatelé, kteří se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, odvádět minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. S prvním školním dnem pro ně tato povinnost začne opět platit. Praha 8:12 31. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OSVČ bylo na zálohách na sociálním pojištění odpuštěno celkem 7,5 miliardy korun, na zálohách na zdravotním pojištění jim pak byla odpuštěna částka ve výši 6,9 miliard korun (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vláda kvůli dopadům koronavirové pandemie drobným podnikatelům tuto povinnost v březnu na půl roku pozastavila. „K dnešnímu dni jim bylo na zálohách na sociálním pojištění odpuštěno celkem 7,5 miliardy korun, na zálohách na zdravotním pojištění jim pak byla odpuštěna částka ve výši 6,9 miliard korun,“ přiblížil pro Radiožurnál Jakub Vintrlík z ministerstva financí.

Minimální zálohy na sociální pojistné jsou letos u OSVČ, kteří mají podnikání vedené jako hlavní způsob obživy, něco málo přes 2,5 tisíce korun. U zdravotního pojištění pak podnikatelé platili přinejmenším 2 352 korun.

Platba za září pro správu sociálního zabezpečení je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Jednoduše řečeno: platba za září se musí poslat kdykoli během září. Peníze na zdravotní pojištění je pak třeba pojišťovně poslat nejpozději do 8. října. Lhůta je tedy o několik dní delší.

Výjimka ale platila jen pro minimální zálohy. Podnikatelé s vyšší než minimální zálohou rozdíl budou muset doplatit. Pozitivní ale je, že peníze nemusí posílat hned. Chybějící sumu doplatí při odevzdávání ročního vyúčtování v květnu příštího roku. To platí i pro zdravotní pojišťovny.

Krok se osvědčil

OSVČ za půl roku ušetřily asi 30 tisíc korun. Podnikatelé napříč různými sdruženími i asociacemi se shodují, že tento krok se vládě mimořádně povedl. Byl podle nich účinný, bez zbytečné byrokracie a peníze ihned pomohly tam, kde to bylo v danou chvíli nejdůležitější.

„V případě, že by zase nastala nějaká krize, tak se toto osvědčilo. Stát nepřichází o tolik peněz, a tím, že to zůstane mezi lidmi, nemusejí čerpat sociální dávky a tak dále. To znamená, odpuštění plateb je velmi efektivní nástroj, se kterým bychom rádi počítali do budoucna v případě podobných mimořádných událostí,“ vysvětluje místopředsedkyně Asociace malých a středních podnikatelů Pavla Břečková.

Podle šéfa Podnikatelských odborů Radomila Bábka ale měla vláda kvůli možné další vlně koronavirové nákazy úlevu pro podnikatele prodloužit do konce roku.

„Podnikatelské odbory žádaly opakovaně, aby to bylo odpuštěno do konce roku, protože důsledky mají svou setrvačnost. Zatímco v prvních měsících všichni rozumně mohli přežívat z peněz, které měli třeba ze zakázek, které třeba ještě dobíhaly, tak paradoxně nejhorší měsíce byly červen, červenec,“ vysvětluje.

Drobní podnikatelé se teď hodně obávají možné podzimní vlny koronavirové pandemie a jejího dopadu na ekonomiku. Vláda by tak podle nich měla v případě nutnosti jednat velmi rychle.