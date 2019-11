Podnikatelek na mateřské dovolené přibývá. V Česku má vlastní byznys přes 735 tisíc žen

Uklízet, vařit, přebalovat, vychovávat. Tento kolotoč zná většina žen na rodičovské dovolené. Stále častěji ale přibývá i těch, které si k této práci přiberou ještě jednu. Když jim dítě usne, usedají k počítači a začínají svou druhou směnu. V polovině letošního roku se tak počet českých podnikatelek přehoupl přes 735 tisíc. Praha 8:21 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do soutěže Ocenění českých podnikatelek se letos přihlásilo víc než 24 tisíc žen. | Foto: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic, Brian Smith

„Obvykle začínají podnikat z důvodu větší flexibility řízení svého života v době mateřské nebo návratu po mateřské. Jedná se asi o 30 procent. Podobné číslo jsou ty ženy, které se prostě vypracovaly. V menším procentu případů by firma zanikla a žena přebírá roli majitele,“ vysvětluje zakladatelka projektu Ocenění českých podnikatelek Helena Kohoutová důvody, proč si ženy vydělávají samy na sebe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podnikatelek na mateřské dovolené přibývá

Jen každá desátá žena se podle Kohoutové vrhne do podnikání proto, že by to cítila jako své životní poslání. I tak ale roste u žen zájem o to, aby se svým úspěchem pochlubily. Letos se jich do zmíněné soutěže přihlásilo víc než 24 tisíc.

Podle jednoho z porotců, Petra Mandy z ČSOB, to ukazuje i na zdraví tuzemského podnikatelského prostředí. „Soutěž je čím dál konkurenčnější. Je to dáno nejen počtem soutěžících, ale i tím, že podnikatelské prostředí v České republice je čím dál konkurenčnější a čím dál soutěživější. To se promítá i do naší soutěže,“ myslí si.

Rodina na prvním místě

O tom, jak těžké je chytit se ve světě, kterému dlouhá desetiletí dominovali muži, ví své i jedna z oceněných – majitelka společnosti Rexy Vlasta Šilarová. „I v mládí jsem si hodně hrála s kluky, ale asi někdy musím zabojovat víc, protože není obvyklé být ženou mezi softwarovými vývojáři. A to navíc ženou, která není z oboru. Nutím je odpovídat svými otázkami, ale ne vždycky se jim do toho úplně chce,“ popisuje Šilarová.

Podobnou zkušenost měla taky majitelka firmy Trustav Jana Nováková. Během devadesátých let sama rozjela podnik na opravy a výrobu starých špaletových oken a dveří. A to i přesto, že o takto specifické výrobě ani jako architektka neměla moc velké zdání. Zanedlouho jí bude šedesát, jako jedna z mála tak už má právo bilancovat.

Nemocnice si chtějí udržet zdravotní sestry i po mateřské, podporují zakládání dětských skupin Číst článek

Sama říká, že lituje jen jednoho. „Děti vám nikdo nevrátí. V dětství mého syna jsem totiž samozřejmě hodně pracovala,“ říká. Dětí se týká i její rada pro mladé podnikatelky, které na mateřské začínají. „Já bych jim doporučila, aby to dělaly přesně tak, jak to cítí, ale aby nezapomněly, že ty děti odrostou,“ upozorňuje Nováková. „Podnikání je hezká věc, ale pořád to, že má člověk rodinu, je pro mě na prvním místě. Alespoň dnes, bohužel ne vždycky to tak bylo.“

Alespoň jedno dítě mají tři čtvrtiny českých podnikatelek. Například v sousedním Německu je to přitom jen necelá polovina.