Podzimní dovolené jsou novým trendem Čechů. Klesají ceny zájezdů i letenek

Češi stále kupují zájezdy k moře a to i přesto, že hlavní sezóna dovolených už skončila. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že si vybírají zájezdy hlavně do Egypta, Turecka, Spojených Arabských Emirátů nebo do vzdálenější exotiky jako je třeba Karibik, kde teď skončila hurikánová sezóna.

