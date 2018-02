Kvalita pohonných hmot se v Česku zvyšuje. ČOI hlásí nejlepší výsledky kontrol v historii

Kontroloři celkem loni odebrali 2670 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhovělo 26 z nich. Za prohřešky udělila inspekce pokuty v hodnotě přes tři miliony korun a 19krát zakázala prodej víc než 100 tisíc litrů pohonných hmot.

U benzinu a nafty našli kontroloři shodný počet prohřešků - u každého 12. Jeden nevyhovující vzorek pak našli inspektoři u LPG a u etanolu. I tak je to ale nejlepší výsledek kontrol pohonných hmot v historii.

„Pokud bychom se podívali na historický vývoj, tak v roce 2001, kdy Česká obchodní inspekce začala s kontrolami pohonných hmot, tak 13,5 procenta všech odebraných vzorků skončilo mimo normu. V roce 2015 došlo k výraznému zlepšení na 1,2 procenta. Za rok 2017 jsme na jednom procentu,“ připomíná mluvčí inspekce Jiří Fröhlich, jak to bylo v minulosti.

V posledních letech Česká obchodní inspekce zveřejňuje na svých stránkách všechny pokutované čerpací stanice. Podle dat inspekce patřily mezi nejproblematičtější měsíce v loňském roce březen a červen. V březnu dominovala mezi nejakostními palivy nafta, naopak v červnu benzin. Nejméně nevyhovujících paliv odhalili kontroloři v dubnu a také v říjnu.

Řidiči na čerpacích stanicích teď natankují levněji než minulý týden. V průměru pohonné hmoty zlevnily o 20 haléřů. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla poprvé po několika týdnech zdražování. Od minulé středy se snížila o 21 haléřů na 30 korun a 73 haléřů za litr.

Nafta, u které cena klesá už druhým týdnem, zlevnila o 19 haléřů na 29 korun a 81 haléřů. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků to způsobil nedávný pokles cen ropy na světových trzích. A analytici mají dobrou zprávu pro řidiče. Pohonné hmoty by měly zlevňovat i dál.

Praha stále zůstává tím nejdražším místem pro tankování benzinu - řidiči tu za něj zaplatí v průměru 31 korun a 37 haléřů. Nad 31 korunami se i navzdory zlevnění drží ceny benzinu na Vysočině a ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Nafta je nejdražší na Vysočině. Naopak nejlevněji koupí benzin i naftu motoristé v Ústeckém kraji.

Třeba na Slovensku vyjde litr benzinu v přepočtu na průměrných 33 korun a 48 haléřů, je tedy dražší než u nás. Víc zaplatí řidiči i za naftu. Vyšší ceny najdou majitelé aut i na německých čerpacích stanicích. O něco levněji než v Česku je naopak v Rakousku. Jednu až dvě koruny na litr lze proti tuzemsku tradičně ušetřit v Polsku.