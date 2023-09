Benzin v Česku už stojí více než čtyřicet korun na litr. Podle údajů společnosti CCS rostla také cena nafty

Česko hledá náhrady za ruskou ropu. Zajímá se o část rafinerie v německém Karlsruhe

„Nic si nenamlouvejme, energetická krize zdaleka není vyřešena. Mohou přijít nové otřesy a my na to chceme být co nejlépe připraveni,“ nastínil ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (STAN).