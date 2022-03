Vlády evropských zemí chtějí zamezit růstu cen pohonných hmot. Navrhují dotace či snížení DPH

Ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích nejsou vysoké jen v Česku. Kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu a dalším okolnostem se ve většině evropských zemích pohybují na rekordních číslech a vlády jednají o tom, jak na situaci reagovat. Praha 17:56 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolona u čerpací stanice v britském Readingu | Zdroj: Profimedia

Na rostoucí ceny pohonných hmot dosud zareagovala jen irská vláda. Ta snížila jejich daňové zatížení, což by mělo na čerpacích stanicích vést ke snížení ceny asi o pět korun za litr. Opatření chce nechat platit až do konce srpna.

Dublin však zdůraznil, že Irsko ani žádná jiná země sama o sobě nemá prostředky na to, aby mohla regulovat ceny ropy na světových trzích, možnosti jednotlivých zemí jsou tak výrazně omezené.

V některých zemích stále platí opatření zavedená již dříve kvůli vysoké inflaci. To se týká například Polska, kde v únoru vstoupila v platnost druhá část takzvaného protiinflačního štítu, která měla skrze snížení DPH vést k poklesu cen na čerpacích stanicích v přepočtu o tři až čtyři koruny za litr.

Napříč Evropou se pak vedou debaty, jak na současný vývoj cen pohonných hmot reagovat. Kromě snížení daní, ať už DPH nebo spotřební daně, je další možností paliva dotovat, a to především pomocí sociálních dávek cílených na konkrétní skupiny obyvatel. Toto řešení zaznělo například ve Francii.

„Musíme podpořit rodiny s dětmi, které nemůžou využívat hromadnou dopravu a musí jezdit autem. Chceme jim přispět na jejich výdaje a pokrýt cenový nárůst. Tento přístup je správný a je potřeba to udělat,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron na svém prvním předvolebním mítinku ve městě Poissy nedaleko Paříže.

Ve Francii, stejně jako v Německu, ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích překročily hranici dvou euro za litr, v přepočtu přes 50 korun. Německá vláda zatím žádné plány třeba na snížení daní nepředstavila, i když ji k tomu vyzývá opoziční CDU i zástupci spotřebitelů a premiér Olaf Scholz se před volbami zavázal, že ceny neporostou.

O stanovení pevného stropu pro ceny paliv zatím evropské země neuvažují. Ve dvou unijních zemích ale v současnosti takový strop již existuje. Chorvatsko a Maďarsko toto opatření zavedly už na konci minulého roku.

Tento krok k zastropování cen může mít ale svá úskalí. Například maďarská vláda prodloužila cenový strop na hranici v přepočtu 32 korun za litr benzinu i nafty až do poloviny května. To ale vyžaduje značné dotace ze strany státu, a to jak pro čerpací stanice, tak pro distributory, protože palivo se nyní v Maďarsku prodává prakticky pod cenou. Toho využívají zahraniční řidiči. Na některých místech tak museli zavést limit jednoho natankování.