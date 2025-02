Pohonné hmoty v Česku minulý týden zlevnily jen v řádech haléřů. Další vývoj cen paliv je nejasný

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku v uplynulém týdnu jen velmi mírně zlevnily. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla v průměru o haléř na 36,47 koruny za litr, nafta zlevnila o čtyři haléře na průměrných 35,82 koruny za litr. Vyplývá to ze středečních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Další vývoj cen je podle analytiků zatím nejasný. Praha 12:04 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku v uplynulém týdnu jen velmi mírně zlevnily (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Průměrná cena benzinu v Česku koncem ledna vystoupala nejvýše od září, nafta byla tehdy nejdražší od srpna. Od té doby pohonné hmoty mírně zlevňují. Jejich ceny jsou tak nyní nižší než před rokem, u benzinu o téměř 90 haléřů, u nafty na litru o víc než 1,50 koruny.

Za stagnací cen paliv v posledním týdnu stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska nevyzpytatelná situace na ropném trhu. „Cena za barel ropy Brent sice padala již tři týdny v řadě, na přelomu týdne však opět poměrně výrazně vzrostla,“ uvedl. Podle Lajska ropný trh reagoval na nová americká cla, která zvyšují nervozitu na trhu.

Na dalším vývoji cen pohonných hmot se analytici neshodou. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka to na pokračující zlevňování nevypadá, a to kvůli poslednímu růstu cen ropy a také nástupu chladnějšího počasí, které by mohlo zvýšit poptávku po topných olejích. „V příštím týdnu očekávám vyšší nárůst cen nafty a pouze mírné zdražení benzinu,“ uvedl Tyleček.

Růst cen paliv v Česku se oproti minulému týdnu zastavil. Nafta klesla o tři haléře, benzin stagnuje Číst článek

Podle šéfa společnosti Malcom Finance Jaroslava Tona lze v příštích dnech očekávat kolísání cen pohonných hmot v rozmezí deseti až 20 haléřů za litr oběma směry. „Pokud nedojde k výraznému pohybu na globálním trhu, lze ve druhé polovině února předpokládat mírné snížení cen,“ uvedl Ton.

Zlevňování zhruba o 15 haléřů na litr v příštím týdnu pak čeká ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj ohlášená jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem o míru na Ukrajině zvyšují pravděpodobnost plného návratu ruské ropy na světové trhy.

Nejlevnější Natural 95 nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr průměrně za 36,02 koruny. Nafta stojí nejméně v Jihočeském a Zlínském kraji v průměru shodně 35,25 Kč/l. Nejdražší paliva tradičně nabízejí čerpací stanice v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,45 koruny a nafty 37,25 koruny.