Pojišťovny loni odhalily podvody za miliardu. Investují do systémů i vzdělávání zaměstnanců

Počet pojistných podvodů v Česku klesá. Loni jich vyšetřovatelé odhalili přibližně 10 300, meziročně asi o 8000 méně. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Důvodem výrazného poklesu jsou mimo jiné sofistikované systémy a moderní technologie, které si pojišťovny pořizují. Do odhalování podezřelých případů firmy investují až desítky milionů korun ročně. Praha 7:33 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém ukáže nejen, kdo smlouvu uzavřel, ale i vazby na další lidi. Ilustrační foto | Foto: Lewis Ngugi | Zdroj: Fotobanka Unsplash

V analytickém centru plném počítačů začíná mravenčí práce vyšetřovatelů. Z nahlášených pojistných událostí prověřují podezřelé kauzy. Pracuje tam i pan Jiří, který si kvůli bezpečnosti nepřál zveřejnit celé jméno. Právě řeší jeden pochybný případ.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak pojišťovny bojují s podvody? Zjišťovala Zuzana Švejdová

„Někdo někomu rozbil mobil. Prostě strčil do stolu a z něj spadl mobil. V tomhle případě to byly shodou okolností mobily dva. Už to je věc, která není úplně standardní,“ říká Radiožurnálu. „Ten klient už má několikátou škodu, čili už několikrát někomu něco rozbil, dokonce v posledních dvou letech.“

Systém ukáže nejen, kdo smlouvu uzavřel, ale i vazby na další lidi. „Díky tomuhle softwaru víme, z jaké je to smlouvy, kde se pojistná událost stala, kdo škodu způsobil a kdo je osobou poškozenou. Tuhle otázku nám software zodpoví v relativně v krátkém čase. Hned se dozvíme další osoby, které v těch případech figurují,“ popisuje.

Podle systému má klient dvě pojistné události, poškodil dva různé lidi, ale ti mají jen jeden účet. Může se tedy jednat o fingovaný případ. „Uzavřel se nám kruh. Už víme, že to není náhoda,“ dodává Jiří.

‚Vyšší riziko zranění.‘ Děti s autismem či hyperaktivitou získávají úrazová pojištění hůře Číst článek

Nové technologie

Při odhalování podvodů pomáhají nejen datové analýzy, ale taky detektivové nebo speciální technika. Třeba Kooperativa porovnává i nafocené doklady o pojistné události, jak přibližuje pan Vít z úseku bezpečnosti.

„Snažíme se využívat různé technologie například pro porovnávání fotografií - jestli tam je nějaká shoda ve fotce, kterou už máme v našich pojistných událostech. Jestli se nám neopakují, jestli tam nedochází k nějaké manipulaci…“ říká Radiožurnálu.

Podle něj investice do nových technologií neustále narůstají. A nejde jen o nákup nového softwaru.

„Na trhu se investují tak desítky milionů, záleží individuálně. Je to samozřejmě i o investici do lidí, do vzdělávání. Třeba co se týče odhalování pojistných podvodů u motorových vozidel, tak tam se musí kolegové vzdělávat v tom, jak se posunují nové technologie u aut,“ upřesňuje.

Vojenská zdravotní pojišťovna špatně hospodařila, zjistili kontroloři. Evidovala i zemřelé klienty Číst článek

Třeba společnost Uniqa loni řešila 520 podvodů - tedy nejméně kauz za poslední tři roky. Přestože pojistných podvodů ubývá, celková odhalená škoda roste. Loni průměrná výše překročila hranici 230 tisíc korun.

„Objem odhalené výše pojistných podvodů se za posledních osm let více než zdvojnásobil. Pojišťovny v roce 2018 odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě přes jednu miliardu korun,“ dodává mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Exnerová.

Čtyři typy podvodů

Detektivové pojišťovny Allianz se nejčastěji setkávají se čtyřmi modely podvodů. „V prvním si lidé pojistnou událost zcela vymyslí. V druhém o její příčině zalžou. Třetí model - to jsou nepojištěné škody, které někoho vedou k tomu, že posune jejich datum vzniku do doby, kdy ještě pojistka platila. Ten čtvrtý model spočívá v navyšování škody, která se skutečně stala, ale s menšími následky,“ popisuje mluvčí společnosti Václav Bálek.

Výjimkou není ani padělání dokladů. Lidé se taky často snaží nadhodnotit svůj majetek nebo si ho dokonce poškozují sami. Z pojišťovny se pak snaží získat mnohonásobně vyšší částky.

Podle zjištění některých pojišťoven se navíc do podvodů zapojují i lékaři. A nejde jen o jednotlivce, přibývá i počet odhalených gangů, které se zaměřují na zakázkové podvody. Pojistný podvod je přitom trestným činem. Lidem za něj hrozí trest odnětí svobody až na deset let.