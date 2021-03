Uzavření okresů zkomplikovalo lidem v odlehlých obcích život. Mnozí spoléhají na pojízdné prodejny

Pro mnoho lidí na hranicích okresů se obchody značně vzdálily, protože nesmějí za nákupy jezdit kvůli vládním nařízením tam, kam to mají nejblíž. Především ti starší spoléhají hlavně na pojízdné prodejny. Ani ty se ale často nevyhnou policejním kontrolám. České Budějovice/Jihlava 17:50 28. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani pojízdná prodejna se nevyhne policejní kontrole. „Přejíždím hranice okresu i kraje, zastaví mě, chtějí vidět ten papír, kolikrát ani ne.“ | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

Na návsi se ozve troubení a z domů vybíhají lidé s nákupními taškami.

Pro mnohé obyvatele odlehlejších obcí na hranicích okresů je teď kvůli koronavirovým restrikcím pojízdná prodejna jedinou možností, jak si opatřit základní životní potřeby.

Stálí zákazníci, větší nákupy. Pojízdné prodejny své místo neztratily

Jedna taková dodávka brázdí také venkovskou oblast na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje.

„Koláče nemám, mám tady záviny, špičky a mazance,“ odpovídá provozovatel pojízdné prodejny z Dačic Bohumil Pidrman své zákaznici na návsi v Myslůvce na okraji Jihlavska.

„Když teď nemůžeme nikam do města... Já ale stejně nikam nechodím. Ještě tady vidím margaríny. Jsou dobrý? Já si vezmu,“ reaguje u pultu paní Marcela.

Stálí zákazníci, větší nákupy

Pidrman potvrzuje, že toho v současnosti prodá víc, než bylo dříve zvykem. „Jsou to stálí zákazníci, ale dělají větší nákupy. Jsme tady na rozhraní několika okresů. Z některých vesnic je to blíž do toho města v jiném okrese. Kvůli tomu nesmyslnýmu zákazu musí lidi jezdit do jiného města, než jsou zvyklí,“ popisuje.

Ani pojízdná prodejna se ale nevyhne policejní kontrole. „Přejíždím hranice okresu i kraje, zastaví mě, chtějí vidět ten papír, kolikrát ani ne.“