Evropa kvůli rozšíření koronaviru v ponděli zaznamenala největší pokles akcií od brexitu

Evropské akcie v pondělí kvůli obavám z koronaviru zažily nejprudší pokles od června 2016, kdy se Britové v referendu vyslovili pro odchod své země z Evropské unie. Hodnota akcií na evropských burzách se během pondělí snížila o téměř 474 miliard dolarů (zhruba 11 bilionů Kč), napsala agentura Reuters. Pod tlak se dostaly zejména akcie v Itálii, kde od víkendu rychle přibývá nových případů nákazy koronavirem. Frankfurt/Londýn/Milán 21:44 24. února 2020

Panevropský akciový index STOXX 600 v pondělí klesl o 3,8 procenta na 411,86 bodu. Index italských akcií FTSE/MIB se propadl dokonce o 5,4 procenta na 23 427,19 bodu. Zájem je naopak o zlato a státní dluhopisy, hlavně americké a německé. Investory znervózňují nové případy nákazy mimo Čínu, vedle Itálie to je v Japonsku, Jižní Koreji nebo v Íránu.

„Každý vidí, že pro ekonomiku to může být nová fáze poklesu. Už předtím to bylo přitom všechno dost křehké,“ poznamenal k propadu na burzách analytik Elwin de Groot z finančního ústavu Rabobank. „Může to být i další krok k recesi ve více zemích,“ dodal.

Hlavní index britských akcií FTSE 100 klesl o 3,3 procenta na 7 156,83 bodu. Index DAX akciové burzy ve Frankfurtu nad Mohanem se propadl o čtyři procenta na 13 035,24 bodu a index pařížské burzy CAC 40 ztratil 3,9 procenta na 5 791,87 bodu.

Kvůli obavám z pandemie se zvyšuje zájem o zlato, jehož cena se tak vyšplhala až na 1 688,66 dolaru za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), to znamená nejvýše od ledna 2013. Od začátku roku zlato zdražilo už o více než 10 procent. Cena zlata vyjádřená v českých korunách je na rekordu.

Itálie v pátek registrovala 14 nakažených novým typem koronaviru, do pondělí se ale jejich počet zvýšil na více než 220. Sedm lidí na onemocnění koronavirem zemřelo.

Nejprudší propad od referenda o Brexitu v pondělí zažila také pražská burza. Index PX oslabil o 2,81 procenta na 1 058,69 bodu. Dostal se tak na nejnižší hodnotu od konce loňského října.

Nervozita zvyšuje zájem o státní dluhopisy vybraných zemí. Investoři po prodeji akcií přesouvají peníze například do zlata či německých státních dluhopisů. Výnos německého bondu se splatností 30 let se dostal do záporu, což znamená, že v negativním pásmu jsou už všechny německé státní dluhopisy napříč výnosovou křivkou.

Investoři jsou tedy ochotni tyto papíry kupovat i přesto, že při splatnosti dostanou méně peněz, než kolik za ně při nákupu zaplatili.