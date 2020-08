Češi kvůli koronaviru preferují nájemní bydlení. V Praze klesly ceny, chybí zahraniční klientela

Češi míří do nájmů nejvíc za posledních pět let. Shodují se na tom realitní makléři a také zprostředkovatelské portálů, které oslovil Radiožurnál. Inzerátů na pronájem nemovitostí navíc v době pandemie skokově přibylo. S větší nabídkou proto na řadě míst klesly ceny, a to hlavně v Praze. Lidé si teď můžou vybírat i z lukrativních adres třeba přímo v centru metropole. Praha 12:43 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byt v Praze na prodej | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Pronájem garsoniéry přímo v historickém jádru Prahy, a to jen pět minut chůze od Karlova mostu. Cena? Osm a půl tisíce korun měsíčně, včetně poplatků. Ještě před pár měsíci by si zájemci výrazně připlatili.

Stejný scénář je také u větších bytů, jak potvrzuje oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality Jan Martina: „Stále přibývá nabídek na pronájem nemovitostí. Není teď komplikací získat byt do pronájmu na Kampě dispozičně 2+kk za cenu 15 tisíc měsíčně plus poplatky. Troufnu si říct, že v únoru by cena byla 25 tisíc korun plus poplatky.“

Chybí zahraniční klienti

Majitelé nemovitostí, kteří svoje byty pronajímali jen krátkodobě, s příchodem pandemie koronaviru a vládních opatření přišli o klientelu ze zahraničí. A začali proto byty nabízet k dlouhodobému pronájmu i za cenu výrazného zlevnění. Nabídce se pak přizpůsobili i ostatní vlastníci objektů, říká mluvčí nájemního portálu Bezrealitky František Brož.

„V Praze a Středočeském kraji zaplatíte za bydlení výrazně méně než tomu bylo před rokem. Aktuálně se pražský byt v průměru pronajímá za 276 korun za metr čtvereční, namísto původních 290 korun, které jsme ještě mohli zaznamenat ve statistikách na začátku roku. Naopak v Brně a na jižní Moravě cenový růst pokračuje,“ říká.

Od dubna do června podle Brože zamířilo do pronajatých nemovitostí skoro o polovinu víc lidí než vloni. Jen přes portál Bezrealitky si během čtvrt roku Češi mezi sebou pronajali zhruba 13 tisíc bytů.

„Těch důvodů přesunu do nájmů je celá řada. V první řadě je to tedy ekonomická nejistota současnosti. Celá řada lidí si nechce brát hypotéku, raději volí přesun do nájemního bydlení. Druhým důvodem je pak skokově vyšší dostupnost nájemních bytů v Praze,“ vysvětluje Brož.

Zájem neklesá

To ceny nemovitostí k prodeji rostly i během koronavirové krize. Podle indexu Hypoteční banky zdražily vůbec nejvíc byty - od roku 2010 o více než 60 procent. Do konce roku by se ale růst cen mohl podle makléřky společnosti RE/MAX Kateřiny Holoubkové zastavit.

„V případě, že nebude ubývat nabídek bytů na trhu, dojde minimálně ke stagnaci cen až k mírnému poklesu. Zároveň ale platí, že některé komodity, jako jsou například chaty či horské apartmány, mohou naopak své ceny kontinuálně zvyšovat, jelikož poptávka po těchto komoditách stále roste. Například horské oblasti, oblasti okolo vodních ploch či místa s mnoha zajímavostmi hlásí nárůst cen i o desítky procent,“ popisuje makléřka.

Třeba horský apartmán v Krkonoších v současnosti stojí skoro stejně jako nový byt v Praze. Průměrná cena za metr čtvereční přesáhla hranici sto tisíc korun. A například chatu v Beskydech, která se ještě v roce 2015 prodávala za 700 tisíc korun, si nový majitel koupil za bezmála dva miliony korun. I přes vysoké ceny je tak zájem obrovský. Podle společnosti Fincentrum reality třeba v červenci na jeden inzerát v chatových oblastech reagovalo až 15 vážných zájemců - tedy historicky nejvíc.