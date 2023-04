Inflace zpomalila na 14,6 až 14,9 procenta. Pomohly tomu nižší ceny potravin i energií, míní odborníci

Tempo růstu spotřebitelských cen v Česku zpomaluje. Meziroční inflace v březnu byla v rozmezí 14,6 a 14,9 procenta po únorových 16,7 procenta, uvádějí analytici. Podle nich ke zvolnění inflace přispívají nižší ceny pohonných hmot i potravin. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o březnové inflaci ve čtvrtek. Praha 7:15 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle analytiků ke zvolnění inflace přispívají nižší ceny pohonných hmot i potravin (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V březnu by se podle předběžných údajů mohl dostavit pokles cen v kategorii potravin, což by se stalo poprvé od října roku 2021. Zlevňování jsme pozorovali i u pohonných hmot a s velkou pravděpodobností nastalo i v oddíle bydlení, kde již vzhledem k cenovým stropům není velký prostor pro zdražování energií, a uklidnění probíhá i v oblasti nemovitostí,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Od února podle něj cenová hladina stagnovala a v meziročním srovnání inflace dosáhla 14,8 procenta.

Ceny potravin v Evropě klesají. U nás se místo toho vede zákopová válka, říká ekonom Hindls Číst článek

Také analytici Komerční banky odhadují inflaci 14,8 procenta. Ke zpomalení tempa růstu cen podle nich vedle potravin a pohonných hmot přispěly i ceny energií.

„Nepatrně by se oproti únoru mohly snížit i regulované ceny, kde by se již mohl projevit pozvolný průsak nižších velkoobchodních cen elektřiny a plynu do těch spotřebitelských,“ uvedli.

Analytici Raiffeisenbank předpokládají, že meziroční inflace v březnu dosáhla 14,9 procenta. Upozorňují, že vedle protiinflačního působení cen potravin a pohonných hmot může opačným směrem působit ceny zboží zatíženého spotřební daní.

„Proinflačně pravděpodobně, jak tomu v březnu bývá, působily administrativní daňové změny u alkoholu a tabáku,“ popsali.

Český statistický úřad právě zveřejnil nová čísla o prodejích v obchodech. Meziročně se tržby v únoru snížily reálně o 6,4 %, za potraviny klesly dokonce o 7,6 %. Dopadá to zejména na české potravináře, protože české potraviny zdražují mnohem více než ty z dovozu. pic.twitter.com/T7P2MIFE7k — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) April 5, 2023

Podle analytiků České spořitelny v březnu inflace zpomalila na 14,6 procenta a bude klesat i v dalších měsících. V červnu by měla dosáhnout 10,8 procenta a na počátku třetího čtvrtletí klesnout na jednociferné hodnoty. Celoroční průměrná inflace podle nich dosáhne 10,3 procenta po loňských 15,1 procenta.

V únoru inflace zpomalila na 16,7 procenta po lednových 17,5 procenta. Podle ČSÚ k poklesu inflace přispělo hlavně zmírnění růstu cen týkajících se bydlení.