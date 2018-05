Dražba kladenské huti Poldi je zmařená. Firma, která ji vyhrála, nedoplatila zbytek ceny

„Věc konzultujeme s věřiteli a budeme postupovat podle jejich přání buď opakovanou dražbou, nebo prodejním tendrem,“ uvedl Sigmund.

Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi. Vydražitel, jímž byla společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně, měl za podnik zaplatit 261 milionů korun.

Podle údajů z obchodního rejstříku firma vznikla letos 2. března a předmětem její činnosti je správa vlastního majetku. Vyjádření společnosti se ČTK pokouší získat.

Dražební jistota byla 17 milionů Kč a firma měla doplatit zbytek peněz do pondělí, což se ale nestalo. „Tím byla dražba zmařena. Vlastnictví k podniku Poldi a Poldi Trade tak na vydražitele nepřešlo a zůstává i nadále v majetkové podstatě v insolvenci,“ uvedl Sigmund.

Dodal, že se nyní bude pokračovat v prodejním procesu a náklady spojené se zmařenou dražbou budou uhrazeny z jistiny složené vydražitelem.

Jednatel Compagnia del mediterraneo Steel Stanislav Kraslavski po dubnové dražbě novinářům řekl, že chce v Poldi co nejdříve obnovit výrobu. Výši investic neupřesnil, stejně jako počet zaměstnanců, které by bylo třeba přijmout. Odkázal pouze na to, že bude záležet na potřebách výroby.

Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.