Na polské producenty doléhá stín skandálu s hovězím masem, letos mohou přijít až o miliardy korun

Polsko již naplno pociťuje důsledky skandálu kolem porážení nemocných krav a prodeje jejich masa. Ceny polského hovězího začaly výrazně klesat a producenti by letos mohli přijít o 600 milionů zlotých (asi 3,6 miliardy Kč), varoval podle agentury Reuters předseda sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka Jacek Zarzecki. Varšava 16:30 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hovězí maso, ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Žádná země dovoz polského hovězího ještě nezastavila, mnohé jej však omezily. Polští producenti se podle televize TVN obávají, že kontrola inspektorů Evropské komise, která v pondělí v Polsku začala, by mohla zablokovat vývoz polského masa do Evropské unie.

„Od devíti hodin trvá audit inspektorů z Evropské komise,“ sdělil před novináři hlavní veterinární lékař Pawel Niemczuk. Inspektoři se současně setkávají s kriminalisty, kteří skandál vyšetřují. Ujistil, že viníci budou povoláni k zodpovědnosti.

Velmi špatná reklama. Polští chovatelé dobytka se bojí o tržby, omezují porážky a zlevňují Číst článek

Černá ovce kazí pověst

Současně Zarzecki podle serveru Onet.pl vyzval k posílení kontrol nad jatkami a zpřísnění trestů za porušování předpisů. Pověst dobře fungujícího odvětví podle něj ničí jedna „černá ovce“.

„Zjevný je pokles cen a neklid na trhu,“ řekl Jerzy Wierzbicki ze sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka televizi TVN, která aféru odhalila. Čtyři pětiny polského hovězího přitom podle Wierzbického míří na vývoz.

Unijní inspektoři mají podle televize TVN kromě podezřelých jatek zkoumat i reakce polských úřadů. Ty podle autora reportáže o podezřelých praktikách na jatkách byly opožděné. „Veterinární inspekce a policie věděly, co se děje, od okamžiku, kdy jsme je zavolali na místo, čili od 14. ledna. Po dva týdny se ale nic nestalo,“ tvrdí reportér TVN Tomasz Patora.

Z nelegálních porážek mohlo podle polských úřadů pocházet 9,5 tuny masa, z něhož se přes 2,5 tuny prodalo do 14 zemí Evropské unie. Polský ministr zemědělství Krzysztof Ardanowski mezitím připustil, že skandál ohrožuje pověst Polska v zahraničí i vývoz polských potravin, který je pro polské producenty nesmírně důležitý.

Sami to nesníme

„Přece jestli toto obrovské množství potravin nevyvezeme, tak my Poláci to všechno nesníme,“ prohlásil v rozhlasovém rozhovoru.

Salmonela, technická sůl i dřevitá hmota. Maso není první polská závadná potravina v Česku Číst článek

TVN podotkla, že ministr si dělá starosti s pověstí a vývozem, ale měl by se starat rovněž o polské spotřebitele. Do polských obchodů se dostalo třikrát více podezřelého masa než do ciziny.

„Bohužel až dosud lze počínání ministerstva, veterinární inspekce a masného odvětví hodnotit stručně jako další pokus zamést případ pod koberec,“ uvedla TVN, která černý trh s pochybným masem odhalila.

Televize dodala, že zvláště ostře na skandál zareagovalo Slovensko a Francie. Důsledky by měly být známy koncem týdne. Než skončí inspekce, ministerstvo zemědělství nechce kontrolu z Bruselu komentovat.

Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího. Polovina z dodávky problematického masa už se podle Státní veterinární správy vrátila do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka.