Polsko roky špatně počítá penze. Důchodci brali o 1500 korun víc

Polští důchodci berou měsíčně kvůli chybě ve výpočtu v přepočtu až o patnáct set korun víc, než by měli. Upozornil na to opoziční deník Gazeta Wyborcza. Polskou státní pokladnu to ročně stojí desítky miliard korun. Důchodový účet se přitom dlouhodobě potýká s deficitem, který ještě prohloubí nedávné změny ve věku odchodu do důchodu. Varšava 15:40 17. října 2017

Polská sociální správa bere při výpočtu důchodů v úvahu odhad, jak dlouho budou lidé asi žít. Vychází při tom ale ze zastaralých úmrtnostních tabulek, které předpokládají, že se dnes Poláci v průměru dožijí podobného věku, jako starší generace. To ale není pravda, informuje Gazeta Wyborcza.

Průměrný věk se prodlužuje. Polští důchodci tak pobírají penzi déle, než kolik sociální správa předpokládá. Správně by to měla zohlednit a důchod snížit.

V praxi má ale díky této chybě každý polský důchodce penzi v přepočtu o tisíc až patnáct set korun měsíčně vyšší.

Polská sociální správa podle deníku Gazeta Wyborcza o vadném výpočtu ví, ale nemůže postupovat jinak. Chyba je totiž už v zákoně z konce devadesátých let, podle kterého musí postupovat.

Zákon stanovuje, že se výše penze rozpočítává podle úmrtnostních tabulek pro rok 2008. Tehdy se 68letý Polák mohl průměrně dožít 74 let, nyní už je to ale 78 let. A takzvaná naděje na dožití se nejspíš bude dále zvyšovat.

Chyba zatěžuje polský rozpočet

Polský výzkumný institut Grape upozorňuje, že tato chyba přispívá k prohlubujícím se rozpočtovým schodkům, se kterými se Polsko potýká. Jen letos dosáhne v přepočtu přes 280 miliard korun, přičemž chyba ve výpočtu může zhruba za padesát miliard korun. Pro srovnání, to je dvojnásobek veškerých polských státních výdajů na kulturu.

Polsko začátkem října navíc snížilo věk odchodu do důchodu. Poláci teď mohou chodit do důchodu v 65 letech a Polky už v 60 letech. Pokud toho lidé využijí, budou pobírat penze o to delší dobu.

O možnost odejít dříve do důchodu už požádalo čtvrt milionu lidí. Polská sociální správa předpokládá, že příští rok kvůli tomu vyplatí na důchodech o dalších v přepočtu 50 miliard korun, tato částka se bude rychle zvyšovat, za dva roky to bude skoro o sto miliard korun více než před změnou v důchodovém věku.

Polská sociální správa nemůže chybné výpočty opravit. Jestliže by to udělala, porušila by zákon. Jedinou možností by tak bylo novelizovat vadný zákon v polském parlamentu. Jenže jak píše Gazeta Wyborcza, kdyby to mělo znamenat snížení důchodů, nebude se do toho nikomu chtít.

Průměrný důchod je v Polsku v přepočtu 12,5 tisíce korun, třeba na jihovýchodě Polska je to ale jen 11 tisíc korun, a i bez dalšího snižování se tak nachází pod úrovní polské minimální mzdy.