Ve Varšavě nebudou jezdit tramvaje ze Škody Transportation. Soud ji vyloučil z tendru

Soutěž na dodávku 213 tramvají pro polské hlavní město se bude opakovat, arbitrážní soud z ní však vyloučil původně vítěznou nabídku plzeňské firmy Škoda Transportation, a tak Varšava bude muset znovu zvážit nabídky firem Hyundai a Pesa. Uvedla to zpravodajská televize TVN 24. Podle arbitra nabídka Škody neodpovídala důležitým podmínkám soutěže. Varšava 7:35 1. března 2018

Škoda Transportation vyhrála tendr na tramvaje pro Varšavu za miliardy korun, který byl ale loni v srpnu zrušen. Podle tisku by Varšavu 213 nových nízkopodlažních tramvají od Škody přišlo v přepočtu na 16,6 miliard korun, což bylo více než celkové tržby Škody Transportation v roce 2016 - a také více než varšavský rozpočet pro tento účel. Město tak tendr zrušilo, protože by na tramvaje nemělo peníze.

Podle specializovaného serveru Transport Publiczny stejnou vadu měla i nabídka bydhošťské firmy Pesa, která již dříve městu dodala 281 nízkopodlažních tramvají a byla v tendru považována za favorita. Cena ale nebyla hlavním kritériem původní soutěže.

Server v jiném článku také poznamenal, že Škoda se chystala k návratu na polský trh ve velkém stylu - předložením nejlepší a současně nejdražší nabídky na varšavské tramvaje, jakož i nejlacinější nabídkou souprav pro varšavské metro.

V tendru se počítalo s tím, že 123 nových nízkopodlažních tramvají vjede do varšavských ulic v roce 2021. Na zbývajících 90 mělo mít město opci pro případ, že by se na jejich nákup našly peníze, poznamenala televize. Nové tramvaje by měly jezdit po nově budovaných linkách do okrajových čtvrtí.