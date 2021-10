Pandemie prospěla knihkupectvím. Prodeje knih byly po celém světě rekordní

Neprožili jsme přímo sto roků samoty, které stojí v titulu známého románu, během karantén ale měla spousta lidí mnohem více času na čtení než dřív. A výsledkem je to, že prodeje knih prudce rostly. V Británii se loni prodalo 202 milionů výtisků, a počet prodaných knih tak poprvé od roku 2012 překonal hranici 200 milionů. Londýn 16:05 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Knihkupectví (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Británie přitom není žádnou výjimkou. Podobný obrázek skýtají i Spojené státy, kde se loni prodalo 751 milionů výtisků knih, což je nejvíc od roku 2009. Napsal o tom zpravodajský server BBC.

Knihkupci a nakladatelé doufají, že tento trend bude pokračovat i bez covidových lockdownů, protože lidé si podle nich zvykli číst více. Vedoucí knižního klubu v britském Yorku Alison Holmesová si myslí, že karantény a volný čas, který díky nim lidé získali, byly pro spoustu čtenářů osvobozující.

„Znám lidi..., kteří si mohli poprvé sednout ke knize a číst bez pocitu viny, že by měli dělat jiné věci,“ říká Holmesová.

Kamenná knihkupectví sice musela během lockdownů zavřít, mnoho jich ale našlo způsob, jak fungovat dál. „Samozřejmě jsme museli zavřít, ale zavedli jsme službu ´rezervuj a vyzvedni´ a před Vánoci jsme nevěděli, kam dřív skočit," říká Barbara Whiteová z londýnského nezávislého knihkupectví Wimbledon Books. „Lidé znovu objevili knihy a chtěli nás podpořit,“ dodává.

Ačkoli tržby začaly po Vánocích 2020 zase klesat, objevil se pak podle Whiteové rytíř v zářivé zbroji v podobě serveru Bookshop.org. Knihkupecký e-shop se rozjel v lednu 2020 v USA a dělí se o své zisky s registrovanými nezávislými prodejci knih - dostávají z nich deset procent. Server zatím v Británii malým knihkupectvím rozdělil 1,6 milionu liber (48 milionů Kč), v USA jim poslal 16 milionů dolarů (352 milionů Kč).

Ačkoli svět je nejspíš ohledně pandemie covidu-19 z nejhoršího venku, prodeje papírových knih se dál drží vysoko. „Pokračuje to, spousta nakladatelů říká, že tohle byl za dlouhou dobu jejich nejlepší rok,“ tvrdí Nicole Vanderbiltová, která vede britskou pobočku serveru Bookshop.org.

Milovníci malých knihkupectví tvrdí, že nejlepší cestou, jak obchody podpořit, je nakoupit přímo u nich, a ne na zmiňovaném serveru. Známý britský komik, moderátor a autor knih Robin Ince je jedním z lidí, kteří za nezávislá knihkupectví bojují, a má za to, že pandemie ukázala, v čem tkví jejich hodnota.

„Nezávislá knihkupectví fungovala dál a jejich vztahy se zákazníky se zlepšily. Někde třeba nasedli na kola a rozváželi lidem knihy až ke dveřím,“ říká Ince. „Byly doby, kdy prodeje on-line tohle odvětví téměř zničily. Ale lidé, kteří kupují knihy celý rok, a ne jen před Vánoci, knihkupectví milují, protože na pultech najdou to, co by on-line nikdy neobjevili,“ dodává.

Potvrzují to i čísla. Loni se počet nezávislých knihkupectví v Británii zvýšil na 967, malých obchodů tak přibylo o 50 a je jich nejvíce od roku 2013. V USA se zase malým knihkupcům daří s jejich vlastními e-shopy, v nichž se prodeje loni zvýšily o třetinu, uvádí Sdružení amerických knihkupců (ABA).

„Objednávky během karantény šly raketově nahoru a od té doby se drží vysoko, máme prostě spoustu lidí, kteří opravdu hodně čtou,“ uzavírá Whiteová.