Sněmovna schválila rozpočet na rok 2018, schodek bude 50 miliard korun

Sněmovna v úterý schválila státní rozpočet na příští rok. Schválený schodek má proti letošnímu klesnout o deset miliard korun na 50 miliard korun. Poslanci v závěrečném hlasování přidali mimo jiné 3,3 miliardy korun na sociální služby, miliardu korun na podporu agropotravinářského komplexu a 300 milionů na investice do mateřských a základních škol. Většinu ostatních návrhů na přesuny peněz zamítli. Praha 19:36 19. 12. 2017 (Aktualizováno: 20:18 19. 12. 2017)

Pro rozpočet hlasovalo 140 poslanců, podpořili ho poslanci bývalé vládní koalice, tedy ANO, ČSSD, KDU-ČSL, k nimž se přidali poslanci SPD a KSČM. Proti schválení rozpočtu byli poslanci ODS a TOP 09, Piráti se až na poslankyni Lenku Kozlovou zdrželi, zdržel se i klub STAN.

Rozpočet počítá s příjmy 1314,5 miliardy korun a výdaji 1364,5 miliardy korun. Nyní ho dostane k podpisu prezident republiky. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

„Je to kompromis, ale jsme spokojeni, že to je víc než ona jedna miliarda korun, se kterou hnutí ANO dnes (v úterý) přišlo na vyjednávání. Věříme, že pokud pozměňovací návrh ve výši 3,3 miliardy korun projde, můžeme s klidným srdcem podpořit státní rozpočet jako celek,“ řekla Valachová. Dohoda podle ní vznikla na půdorysu minulé vládní koalice, která má v současné Sněmovně celkem 103 poslanců.

„Rozpočet pro příští rok podpoříme jako celek jedině, pokud bude schváleno navýšení rozpočtu pro sociální služby alespoň o více jak tři miliardy korun. Jinak by v příštím roce většina poskytovatelů sociálních služeb v ČR měla existenční problémy,“ uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Také sociální demokraté varovali před kolapsem sociálních služeb v regionech. Pokud by se peníze nenašly, hrozil by podle nich výrazný odchod pracovníků sociálních služeb, protože by jim kraje nemohly vyplácet mzdy.

Peníze by podle Valachové měly jít především z úspor v očekávaných výdajích na sociální dávky. „Jsou to položky, které zejména vycházejí z předpokladu, že se bude méně čerpat v sociálních dávkách. Máme plnou zaměstnanost, takže úspory budou,“ řekla poslankyně.

ANO původně chtělo uvolnit pro zvýšení peněz na sociální služby pouze miliardu korun, obě zbývající strany bývalé koalice to považovaly za nedostatečné. Upozorňovaly, že vláda schválila zvýšení platů v sociálních službách, v rozpočtu pro to ale nevyčlenila peníze.

Co neprošlo:

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) neprosadila v dílčím hlasování o rozpočtu přesun 7,5 miliardy Kč na platy učitelů z podpor agropotravinářského komplexu.

Ministerstvo obrany nedostane 4,2 miliardy Kč navíc na činnost a rozvoj bojových sil. Návrh Černochové (ODS) v dílčím hlasování o rozpočtu neuspěl.

Obce nedostanou o 250 milionů Kč navíc v dotacích na sociální práci. Sněmovna návrh ČSSD na přesun peněz v rozpočtu v dílčím hlasování nepodpořila.

Sněmovna neodebere sedm milionů Kč z dotací na rovnost mužů a žen. Janda (ODS) narazil v dílčím hlasování o rozpočtu s návrhem přesunout je na sport.

Baxa (ODS) neuspěl s návrhem zvýšit o půl miliardy Kč částku na obnovu regionálních kulturních zařízení. Peníze chtěl vzít z obsluhy státního dluhu.

ODS neprosadila návrh, aby Sněmovna odebrala z několika rozpočtových kapitol celkem 28,2 miliardy Kč a přesunula je do obsluhy státního dluhu.

Stanjura (ODS) neuspěl s návrhem přesunout v rozpočtu 280 milionů Kč na obnovu památkových rezervací a zón. Sněmovna jej v dílčím hlasování odmítla.

Kovářová (STAN) neprosadila v dílčím hlasování Sněmovny o rozpočtu požadavek poslat v dotacích obcím 250 milionů Kč na opravy místních silnic.

Sněmovna odmítla v dílčím hlasování o rozpočtu návrh Kovářové (STAN), aby se o 300 milionů korun zvýšily dotace na obnovu kulturních památek.

Sněmovna odmítla v dílčím hlasováním o rozpočtu přidat 15,7 mld. Kč na platy učitelů v regionálním školství, jak prosazovala Kovářová (STAN).

Poslanec TOP 09 Vácha neprosadil zvýšení podpory vysokých škol o 915 mil Kč. Sněmovna návrh v dílčím hlasování o návrhu rozpočtu odmítla.

Sněmovna nepřidala v dílčím hlasování o rozpočtu miliardu Kč na vědu a výzkum, jak žádal poslanec TOP 09 Vácha. Brát chtěl z obsluhy státního dluhu.

Poslanec Birke (ČSSD) neprosadil návrhy, aby stát dal příští rok až tři mld. Kč na opravy krajských silnic. Sněmovna je v dilčím hlasování o rozpočtu odmítla.

Poslanci SPD narazili ve Sněmovně s návrhem vzít v rozpočtu 300 mil. z peněz na zahraniční mise armády a dát je na podporu armádního velení.

Sněmovna nekývla v dílčích hlasováních o rozpočtu na snahy Piráta Ferjenčíka dát 400 mil. Kč navíc vysokým školám a vzít milion kanceláři prezidenta.