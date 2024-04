Poslanci jednali čtyři hodiny o insolvencích. ‚ODS má v otázce oddlužení blíž k ANO,‘ řekl ministr Blažek

Hlavním tématem Sněmovny se ve středu staly insolvence. Diskuze o zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky jí zabrala skoro čtyři hodiny. Poslanci napříč kluby se totiž nemůžou shodnout na tom, na koho by se rychlejší oddlužení mělo vztahovat. Novela insolvenčního zákona je po středě v závěrečném čtení. Praha 20:49 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předloha reaguje na evropskou směrnici, která požaduje tříletý proces oddlužení jen pro podnikatele (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předloha reaguje na evropskou směrnici, která požaduje tříletý proces oddlužení jen pro podnikatele. Vláda ale navrhuje, aby byl pro podnikatele i spotřebitele. A to vyvolává spory. Stejně jako fakt, že zákon nestanovuje, jakou část dluhu přesně, musí dlužník během tří let uhradit, stačí, že se vykáže maximální možné úsilí dluh splatit.

Zákon na plénu kritizovali hlavně poslanci ANO. Říkali třeba, že novela v předložené podobě zhorší postavení poctivých věřitelů a dopadne na takzvané nedobrovolné věřitele, například na společenství vlastníků jednotek.

„Věřitelé nejsou pouze banky, ale také samoživitelé, spolubydlící v SVJ a bytových družstvech. Ti v současné době platí dluhy za svoje sousedy a budou je platit i nadále. To, co se stane, pokud schválíme novelu, bude z mého pohledu skutečně dluhová amnestie,“ řekla poslankyně Taťána Malá (ANO).

Na podobné věci upozorňuje i SPD. Teď jsou možnosti oddlužení dvě. Základní předpokládá, že lidi uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky a pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidi uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů.

Úplně jednotná v názoru na to, jak a pro koho by mělo rychlejší oddlužení být, ale není ani vládní koalice. Nejvíc „benevolentní“ jsou Piráti a Starostové s tím, že lidi s dluhy chtějí vytáhnout z šedé ekonomiky.

Zvlášť pak stojí koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Ministr spravedlnosti Pavel Blažek řekl, že jeho ODS má v mnoha záležitostech v oddlužení blíže k ANO a pravo-levý spor v koalici existuje. Právě od zástupců ODS nebo TOP 09 zaznívá, že návrhy Pirátů a Starostů jsou až příliš vstřícné k dlužníkům a opakují, že dluhy se mají platit.

Blažek však dodal, že respektuje koaliční dohodu, protože vláda má ve svém programovém prohlášení, že zkrátí dobu oddlužení na tři roky pro všechny.

„Nebudu se přít s některými výroky opozice, protože s nimi v obecné rovině v zásadě souhlasím. To není na hádku. Jen konstatuji, že se na začátku přijal záměr koalice v této oblasti. Respektuji to, co koalice dohodla,“ řekl Blažek. Finálně by poslanci o novele mohli hlasovat v květnu.