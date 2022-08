Češi investují do poštovních známek, chrání tak své úspory před inflací. Přibývá ale také podvodů

Češi chtějí chránit své úspory před inflací, a tak hledají možnosti, jak investovat. Jednou z možností jsou poštovní známky. Podle filatelistů, které oslovil Český rozhlas, zájem o známky stoupá. Jenže i v této oblasti se daří podvodníkům, kteří například vydávají falzifikáty za historické unikáty a chtějí za ně desítky tisíc korun. Nárůst podvodů potvrzuje i policie. Téma pro Barboru Kladivovou. Praha 14:00 5. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavním důvodem rostoucího zájmu o známky je zvyšující se inflace (ilustrační foto). | Foto: Suzy Hazelwood | Zdroj: Pexels | CC0 1.0

„Bylo to psáno jako pravé, cena 20 tisíc,“ popisuje senior Milan ze středních Čech svůj investiční nákup na jednom z internetových portálů. Peníze vložil do historické známky s Hradčany. Jenže, jak později zjistil, šlo o padělek.

„Po ukázání znalci se zjistilo, že je to slepeno ze dvou kusů, tedy je to bezcenný padělek.“ Milan se proto obrátil před pár měsíci znovu na portál, na kterém koupil historickou známku s popiskem, že je zaručeně pravá. A požádal o vrácení peněz.

„Doposud se tak nestalo. Je to pro mě poučení, nejlepší je kupovat u seriózních obchodníků, v kamenných obchodech a aukcích,“ říká.

Investorů do známek přibývá

Odhad letošní inflace se podle centrální banky zvýšil. Ekonomika ale poroste rychleji, tvrdí v prognóze Číst článek

Právě zájem o investice do poštovních známek mezi Čechy roste – hlavním důvodem je rostoucí inflace, kvůli které lidé hledají možnosti, jak své úspory ochránit a také zhodnotit. Se zájmem ale letos roste i počet podvodů, které eviduje policie. Způsobená škoda ale musí být vyšší než 10 tisíc korun, říká mluvčí, Ondřej Moravčík.

„V loňském roce jsme evidovali jeden takový případ, v letošním roce evidujeme případy tři. Nicméně pokud se jedná o případy, u kterých byla způsobená škoda menší než 10 tisíc korun, tak to samozřejmě neznamená, že se jimi nezabýváme, pouze to znamená, že se jedná o přestupková jednání, která nejsou statisticky centrálně sledovaná,“ vysvětluje Moravčík.

Aby lidé o své úspory při investicích do známek nepřišli, doporučuje sběratel poštovních známek a také znalec v oboru František Beneš vždy se před nákupem s někým poradit. Investory ale při správném postupu chrání i občanský zákoník.

Jak předejít rizikům

„Pokud si nejste jisti, že ta známka je pravá a obrátíte-li se na znalce, který vám k tomu vydá posudek za poplatek, je to ale zlomek té ceny známky, že je taková, za jakou je vydávána, a pak se ukáže, že taková není, tak ten odborník je povinen tu škodu nahradit. Minimalizuje to riziko pro investora a je to nesmírně výhodné,“ říká Beneš

Ten, kdo bude mít při výběru známky šťastnou ruku, může své peníze dobře zhodnotit. Za pár let i o víc než dvojnásobek, doplňuje Beneš.

Výdaje může snížit tepelné čerpadlo i dobře seřízený kotel. Mezi levná řešení patří izolace oken fólií Číst článek

„Standardní lepší známky z první republiky, z té první Muchovy emise Hradčany, tak 20haléřovka stříhaná karmínová s malou stopou po nálepce před 5–6 lety stála 1800 až dva tisíce korun, o několik let později stála čtyři tisíce a dneska se za ní dostane i víc,“ dodává.

Třeba spotřebitelské centrum dTest ale varuje i před podvodnými investičními weby, které často lákají na fiktivní rozhovory se známými osobnostmi a také pohádkové výnosy. Podle vedoucí spotřebitelské poradny Jany Markové je ale důležité ověřit si pravost webových stránek.

„Podobně jako varujeme před falešnými internetovými e-shopy nebo před nabouráním internetového bankovnictví, tak i zde platí, že ve webové adrese se může nacházet nějaká předpona nebo překlep a tak důvěryhodnou platformu nahradí ty falešné stránky investičního portálu,“ upozorňuje Marková.

Lidé tak můžou přijít nejen o peníze, ale i o osobní a citlivé informace.