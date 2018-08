Jsme ve slevové spirále, lidé neznají skutečnou cenu potravin, tvrdí Koberna z Potravinářské komory

Tuzemští zákazníci milují slevy a promoakce jsou v Česku velmi rozšířené. Současný ministr zemědělství Miroslav Toman (nestraník za ČSSD) ovšem uvažuje o jejich omezení. Dosáhli by tak spotřebitelé na vyšší kvalitu, nebo by pouze zaplatili za zboží víc? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus se o tématu bavili Miroslav Koberna z Potravinářské komory ČR a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Pavel Mikoška. Pro a proti Praha 7:30 5. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víno (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Situace vyžaduje řešení, protože jsme se dostali do slevové spirály, která se točí a točí, a nevidíme z ní jiné než legislativní východisko. Není možné, abychom trvale byli mezi pěticí evropských zemí, kde se polovina zboží prodává ve slevách,“ kritizuje Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory.

„Spotřebitel, který se orientuje na slevové akce, už vlastně vůbec netuší, kolik má daný výrobek správně stát,“ dodává Koberna.

Porovnání s Německem

Slevové akce by měly mít nastavená pravidla, například aby jeden výrobek nemohl být v akci trvale. „Pojďme říci, že rohlík bude v akci jednou za čtvrtletí, ale ne každý týden,“ vyzývá Koberna.

„Právem zemědělců a potravinářů by mělo být prodávat s přiměřeným ziskem. Pokud toto nefunguje, musí do toho vstoupit regulátor,“ dodává Koberna a upozorňuje na to, že potraviny jsou v Česku ve srovnání s Německem předražené, pokud jsou mimo slevové akce.

Koberna se neobává, že by po omezení slev došlo ke zdražení zboží, protože cena už je natolik vysoká, že pro další zdražování už kvůli konkurenci není prostor, případně by se pro obyvatele stalo výhodnější jezdit si pro potraviny do zahraničí.

Hrozí zdražování

„Svaz obchodu a cestovního ruchu je proti omezování slev, protože by to poškodilo zákazníky. Pokud může, je obchodník z logiky věci povinen na trhu nakoupit levnější potraviny a ty pak zákazníkům nabídnout levněji,“ zdůrazňuje viceprezident Svazu Pavel Mikoška.

Obchodníci podle něj nemají žádnou radost z toho, že prodávají tolik zboží ve slevách. Připouštějí také, že zboží by se nemělo prodávat pod náklady, je ale otázka, jak je stanovit, protože obchodník například může zboží levněji nakoupit v zahraničí.

Mikoška také poukazuje na to, že v oblasti potravinového maloobchodu panuje silná konkurence a obchodníci se slevovými akcemi snaží získat zákazníky. Navzájem také sledují své kroky a tím zabraňují růstu cenové úrovně.

Ta by se ale podle něj při zavedení regulace slev zvýšila, a to navzdory konkurenci. „Když by se například regulovaly minimální marže, znamenalo by to zvýšení cenové hladiny. Stejně jako kdyby mohlo být v akci maximálně 15 procent zboží,“ zdůrazňuje Mikoška, který je také ředitelem kvality společnosti Ahold.