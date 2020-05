Poslanci navrhují změnu potravinového zákona. Cílem je postupně zvýšit kvóty ryze českých produktů

Obchody by příští rok měly povinně nabízet 55 procent českých potravin. Kvóta by se pak každý rok navyšovala až do roku 2027, kdy by na pultech tuzemských obchodů mělo být 85 procent potravin českého původu. To je podstata pozměňovacího návrhu zákona o potravinách, který má podporu napříč politickým spektrem. Sněmovna se jím bude zabývat příští týden.

