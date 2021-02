Kvóty na prodej potravin by mohly narušit soutěžní prostředí, varuje Mlsna. Zákon považuje za nelogický

Novela zákona o potravinách ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna, by narušila soutěžní prostředí nejen v České republice, ale také v Evropské unii, upozornil členy Senátu předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna. ČTK to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. O dopisu, který Mlsna zaslal předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), informoval Ekonomický deník. Brno 22:28 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podíl českých potravin by postupně měl narůst až na 73 procent v roce 2028 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Předseda ÚOHS Petr Mlsna považoval za nutné upozornit členy Senátu, že navrhovaná právní úprava by v případě přijetí zásadním způsobem narušila soutěžní prostředí nejen v České republice, ale také v Evropské unii. Důsledkem přijetí návrhu zákona by mohly být nejen značné finanční sankce ze strany Evropské komise, ale potenciálně i následná odvetná opatření jiných států, která by se mohla nepříznivě dotknout právě domácích producentů, a to nejen v oblasti zemědělství a potravinářství,“ uvedl Švanda.

Mlsna Senát upozornil i na nelogický požadavek zákona, který požaduje po obchodníkovi povinnost prodeje určitého podílu tuzemských potravin, a ne pouze nabídku, což je v praxi podle Mlsny neaplikovatelné.

„Úřad upozorňoval na protisoutěžní aspekty a negativní dopady kvót na české potraviny již v minulosti, kdy obdobné dopisy směřovaly do Poslanecké sněmovny PČR, do jejích výborů i konkrétním navrhovatelům zákona,“ uvedl Švanda.

Podle návrhu zákona, který Sněmovna schválila 20. ledna, by prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely u některých druhů potravin prodávat od příštího roku minimálně 55 procent českých produktů. Podíl by postupně dál narůstal až na 73 procent v roce 2028.

Návrh je nyní v Senátu. Představitelé senátních klubů ODS a STAN svůj odmítavý postoj k návrhu potvrdili už krátce poté, co poslanci návrh přijali. Kluby ODS a STAN jsou nejsilnějšími frakcemi v horní komoře, v níž má většinu opozice, která proti kvótám hlasovala už ve Sněmovně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) krátce poté, co zákon prošel Sněmovnou prohlásil, že očekává, že horní komora zákonodárcům návrh vrátí.