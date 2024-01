Povinné datové schránky vyřadily neaktivní podnikatele. Činnost ukončilo více než 280 tisíc lidí

Loni ukončilo v ČR činnost 282 658 podnikatelů, což je rekordní počet. Důvodem je především jejich nová povinnost mít datovou schránku. Podnikat začalo 72 529 lidí, nejvíce v posledním desetiletí. Loni tak ubylo 210 129 podnikatelů. Vyplývá to z dat analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou má k dispozici. Praha 23:01 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důvodem pro menší | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

„Uplynulý rok se pro podnikatele nesl ve znamení povinného zavádění datových schránek. To bylo také důvodem pro mnoho již neaktivních podnikatelů své podnikání ukončit. Nová povinnost tak vedla k očištění podnikání převážně od dlouhodobě nečinných podnikatelů. V důsledku značného počtu zaniklých podnikatelů se jejich počet snížil o desetinu,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

O zahájení podnikání byl naopak největší zájem za poslední desetiletí. Vysoký počet nových podnikatelů je podle firmy dán i ukrajinskou menšinou, která se postupně adaptuje na české prostředí.

Podíl Ukrajinců

„V loňském roce tvořili Ukrajinci desetinu z celkového počtu nových podnikatelů, v roce 2022 to bylo osm procent, přitom v předešlých letech jejich podíl dosahoval dvou procent,“ dodala. Ukrajinci mají na celkovém počtu podnikatelů podíl 2,4 procenta a tvoří zdaleka největší skupinu podnikatelů s jinou než českou státní příslušností.

V prosinci začalo podnikat 4788 lidí a 6092 jich podnikání naopak ukončilo. Po čtyřech měsících, kdy podnikatelů v Česku přibývalo, jich v posledním měsíci roku o 1304 ubylo.

Nejvíce lidí v roce 2023 začalo podnikat v Praze, a to 12 476, v Ústeckém to bylo 9815 a v Jihomoravském kraji 8232. Nejvíce lidí ukončilo podnikání v Praze, 34 649. Následoval Ústecký kraj se 34 379 podnikateli a Jihomoravský kraj s 29 561. Proti roku 2022 se nejvíce zvýšil počet nových podnikatelů v Pardubickém kraji.

Růst ve vzdělávání

V rámci základních odvětví začalo nejvíce lidí v uplynulém roce podnikat ve zpracovatelském průmyslu, a to 10 085. Ve stavebnictví jich bylo 9524 a v profesních vědeckých a technických činnostech 8780. Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce vzrostl ve vzdělávání, o 12 procent, a dopravě a skladování, kde to bylo o deset procent.

Z důvodu velkého počtu zániků podnikatelských oprávnění připadli v roce 2023 pouze tři nová podnikatelé na deset zaniklých. Výjimkou je odvětví informačních a komunikačních technologií, kde podnikání ukončilo a zahájilo zhruba stejné množství lidí.

V peněžnictví a pojišťovnictví dokonce na deset zániků připadlo 30 nových podnikatelů. Toto odvětví však prošlo 'očistou' již v roce 2019, ve kterém se na počtu všech zaniklých podílelo 87 procenty.

S podnikáním v roce 2023 skončili převážně starší lidé. Celkem 59 procent lidí, kteří ukončili své podnikání, je ve věkové skupině 61 a více let. Další pětina je ve věkové skupině 51 až 60 let. V nejmladší věkové skupině 18 až 30 let jsou jich pouze tři procenta. Zanikala především oprávnění podnikatelů, kteří na trhu působili delší dobu.