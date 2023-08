Povinné ručení v Česku zdražuje pomaleji než energie, pro pojišťovny přestává být atraktivní

Povinné ručení na auto v Česku zdražuje výrazně pomaleji než jiné věci. Za posledních pět let se jeho ceny nezvýšily ani o inflaci, průměrně cena za osobní auto stoupla zhruba o 17 procent na 3300 korun. Vyplývá to z dat internetového poskytovatele pojištění KLIK.cz. Pro tuzemské společnosti tak začíná být produkt zákonné povinné pojistky na auto neatraktivní. Praha 9:41 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena povinného ručení je obvykle nejvyšší pro mladé řidiče (ilustrační foto) | Foto: Why Kei | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Cenu povinného ručení ovlivňuje hned několik faktorů: typ vozidla i paliva, na které jezdí, objem a výkon motoru. Svoji roli má také věk i bydliště majitele auta. Nejvíc zaplatí zpravidla mladí řidiči do 25 let.

„Nejvyšším cenám povinného ručení obecně čelí mladí řidiči do 25 let, protože jsou považováni za vysoce rizikové. Naopak pro řidiče ve středním věku s dlouholetou bezproblémovou jízdní historií bude nárůst méně výrazný. Tito řidiči obvykle získávají na povinném ručení největší slevy, protože riziko nehod je v jejich případě nižší,“ popisuje Petr Princ ze společnosti Klik.cz, která srovnává pojistky a poskytuje jejich uzavírání.

Výrazně cenu ovlivňuje také stáří auta. Čím novější vozidlo, tím budou dražší jeho opravy a povinné ručení na něj bude stát víc než třeba u 15 let starého auta. Podle Svazu dovozců automobilů za pět let zestárl vozový park v Česku skoro o dva roky – na průměrných 19 let.

Neatraktivní produkt

Příčinou pomalého zdražování povinného ručení je mimo jiné silná konkurence mezi pojišťovnami. I proto pro ně tento produkt není příliš atraktivní, vysvětluje Lucie Dosedělová, manažerka internetového srovnávače pojistek Srovnejto.cz.

„Povinné ručení není pro mnoho pojišťoven tolik ztrátové, jako to bylo v minulosti, ale není ani ziskové. Pohybují se takzvaně kolem nuly. Pojišťovny si nemohou dovolit mnohonásobně zdražit povinné ručení, jak by například potřebovaly. Pojištění automobilů je pořád silně konkurenčním prostředím,“ dodává.

Cena zůstává nižší i proto, že pojišťovny nemůžou do cen promítnout ceny energií. „Tyto náklady do cenotvorby produktů nevstupují takovým způsobem jako v jiných odvětvích,“ vysvětluje analytik Martin Novák ze společnosti Broker Consulting.

Nůžky mezi cenou povinného ručení a skutečnou výší škod se nadále rozevírají a určité změny budou do budoucna potřeba. Může se jednat o zvýšení cen pojistek tak, aby lépe odrážely skutečné náklady. Větší zdražení se ale dá očekávat až s masivnějším nárůstem elektromobilů, které jsou stále drahé.