Odjet teď na Rhodos? Pokud může zájezd proběhnout bezpečně, tak se dá využít jen storno, radí dTest

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer ruší zájezdy na Rhodos. Zákazníkům, kteří měli odletět v neděli ráno, nabídly obě cestovní kanceláře bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. „Pokud takováto událost nastala v době dovolené a narušila ji, tak se v podstatě jedná o vadu zájezdu," říká právní poradce spotřebitelské organizace dTest Jan Šůra. Rozhovor Praha 15:11 23. července 2023

Na co mají turisté v takových situacích nárok? Mohou trvat na evakuaci z ostrova, i kdyby jim cestovní kancelář nabídla dokončit dovolenou na jiném místě na ostrově?

Pořadatel zájezdu by měl v podobných situacích vždy nabídnout nějaké náhradní řešení. V prvé řadě tedy možnost, jak dovolenou realizovat například v jiné destinaci, v jiném hotelu a podobně. Samozřejmě za splnění bezpečnostních požadavků.

Zákazník může náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, pokud by nebylo srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno. To znamená, že případně by pořadatel zájezdu musel ještě nabídnout odpovídající slevu za horší kvalitu, která by náhradní plnění kompenzovala.

Pokud by pořadatel zájezdu nenabídl náhradní plnění, může v mimořádné situaci, jako je tato, zákazník od smlouvy odstoupit.

Když má někdo koupený zájezd do nezasažené části ostrova, ale pro jistotu by chtěl zájezd změnit, nebo zrušit, má na to nárok?

Je zřejmé, že je potřeba v takové situaci dbát doporučení tamních orgánů bezpečnostních složek. Zároveň by cestovní kanceláře měly tyto informace průběžně vyhodnocovat.

Cestovní kanceláře některé zájezdy ruší. Je to pro ně víceméně výjimečný krok, ke kterému se uchylují v návaznosti na doporučení českého ministerstva zahraničí.

Z pohledu spotřebitelů, pokud zájezd cestovní kancelář nezruší a může proběhnout bezpečně, tak v takovém případě je možné to řešit například pomocí pojištění storna.

Na sociálních sítích si lidé stěžují na nedostatek informací v souvislosti s naplánovanými zájezdy na Rhodos. Někteří uvádějí, že mají v nejbližších dnech odletět z Česka na dovolenou a cestovní kanceláře jim tvrdí, že zájezd nebude zrušen. Co byste jim v tuto chvíli radil? Vyčkat?

Pro cestovní kanceláře je prioritou v tuto chvíli řešit ochranu života a zdraví těch osob, které jsou na místě. Čili doporučil bych zákazníkům, kteří se na dovolenou teprve chystají, aby byli v tomto ohledu chápaví.

Ale samozřejmě je potřeba i chápat zákazníky, kteří se obávají o své zaplacené prostředky a realizaci zájezdu. Cestovní kanceláře by se měly připravit i na zvýšený nápor volajících.

V jakém případě by mohli klienti cestovních kanceláří požadovat odškodné?

V případě události, která nastala v průběhu dovolené a narušila ji, tak se jedná o vadu zájezdu a cestovní kancelář by měla nabídnout náhradní plnění. Pokud tak neučinila, může si spotřebitel náhradní plnění zajistit sám a požadovat úhradu nákladů, které na to vynaložil. Mimo to mohou zákazníci požadovat slevu z původní ceny zájezdu.

Zároveň by se náhrada majetkové či nemajetkové újmy v takovém případě s největší pravděpodobností neuplatnila, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o mimořádnou, neočekávanou událost, kterou cestovní kancelář nemohla předpokládat. V takovém případě by další náhrady nad rámec ceny zájezdu už nebylo možné požadovat.

A pokud se někdo zařídil pobyt soukromě na vlastní pěst, co může v tuto chvíli dělat?

Taková situace je samozřejmě pro cestovatele daleko komplikovanější, neboť je odkázán na to, že musí tyto záležitosti řešit sám. Navíc letecké společnosti zase neposkytují kompenzace při zpoždění letu nebo při zrušení, pokud k němu došlo v důsledku tak mimořádné události.

Cestovatel to musí řešit sám. Jak se společností, která mu zajistila dopravu, tak ubytování. A zároveň se musí spolehnout na cestovní pojištění, které si sjednal.