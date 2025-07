Později do důchodu? Správná změna, ale nemluvme o reformě, komentuje publicista

Ústavní soud opět shodil ze stolu návrh opozičního hnutí ANO. Soudci rozhodli, že důchodová reforma není protiústavní. Čekal jste to?

Ano. Ze všech pří před Ústavním soudem, které se týkají důchodové reformy nebo celkově důchodu, bylo tohle nejslabší. Představa, že Ústavní soud rozhoduje, jestli půjdeme do důchodu v 65, nebo 67 letech, je podle mě špatně. Dělali bychom z toho třetí komoru Parlamentu. A vlastně i to, že soudci rozhodli jednomyslně, ukazuje, že to bylo poměrně slabě postavené.

Můžeme se pak dohadovat, jestli to bylo kvůli marketingovým cílům hnutí ANO, nebo něčemu jinému, ale z hlediska ústavního práva to bylo slabé. Určitě to bylo slabší než třeba pře ohledně mimořádné valorizace důchodů. Tam byly v disentu poměrně těžké váhy – soudci Pavel Šámal, Jan Svatoň, Josef Fiala – a skutečně tam byly argumenty, že takhle se to přijímat nedá.

Ale tohle nebyl ten případ. Abych ale uvedl i něco z protistrany – tuším, že v roce 2017 chtěla ODS kompletně zrušit elektronickou evidenci tržeb. Ústavním soudcům se tam něco málo nelíbilo, ale celkově to nechali být právě proto, že to není třetí komora Parlamentu. A představa, že by ústavní soudci rozhodovali o tom, v kolika půjdeme do důchodu, nebo jestli tady má být opatření proti šedé ekonomice, by porušovala základy ústavního práva, to znamená princip parlamentní autonomie a zdrženlivosti Ústavního soudu.

Už jste zmínil to, že ANO napadlo postupné navyšování důchodového věku až na 67 let. Zároveň tam ale byla ještě druhá větev, která jim vadila – v návrhu na zrušení zákona si u Ústavního soudu v Brně stěžovali na to, že vláda údajně „zneužila své převahy nad opozicí a vykládala jednací řád účelově a svévolně”. Je pravda, že koaliční poslanci několikrát ukončili předčasně rozpravu. Není tedy tahle výtka odůvodněná?

Tohle je právě Ústavní soud. Nekouká jen na formu, ale i na podstatu, na ústavní jádro. A v paragrafu 66 odstavce 1 jednacího řádu skutečně je, že předsedající ukončí rozpravu, až když se nikdo další nehlásí. Ale to je představa z devadesátých let, že tady máme postkomunistický parlament, kde nechceme nikoho v žádném případě omezovat, jinak bychom se podobali Husákovi. O třicet let později jsme v situaci, že si musí každý uřvat to své a ideálně tak, aby asistent z ochozu sněmovny zvládl natočit video, které pak hodí na sociální sítě a v polarizované společnosti trochu roztleská jejich příznivce. Tomu záměr zákonodárce z počátku devadesátých let neodpovídá.

Protože tady ještě byli přihlášení lidé…?

Desítky. Teď cituji Andreje Babiše, že musí teď obstruovat, protože mu to řekla Alenka, myšleno Alena Schillerová. Pokud se to už takhle přiznává, tak je myslím zcela v pořádku, že vedle formy se ústavní soudci dívají na podstatu. A v té podstatě dovodili, že k tomu mohli říct, co chtěli a teď se musí smířit s výsledkem. Teprve až budou pošlapávána skutečná ústavní práva, tak mají přijít.

„Parametrická úprava“

„(…) v průběhu projednání návrhu zákona vystoupili opoziční poslanci zhruba šest set krát (...)“ Jiří Přibáň, soudce zpravodaj (ČT, 9. 7. 2025)

Zároveň si ani soudci nemyslí, že kromě toho, o čem jsme teď mluvili, by samotná důchodová reforma, jak tomu říká vláda Petra Fialy (ODS), byla protiústavní. Reforma tomu ale neříká třeba Alena Schillerová (ANO).

„(…) jsou to parametrické změny, určitě to není cesta správným směrem.“ Alena Schillerová (ANO), místopředsedkyně hnutí (CNN Prima News, 10. 7. 2025)

Neříká tomu tak ani Tomio Okamura (SPD).

„Hnutí SPD udělá vše, abychom tuto důchodovou deformu v příštím volebním období zrušili.“ Tomio Okamura (SPD), předseda strany (Facebook, Tomio Okamura - SPD, 29. 10. 2024)

Každopádně to, co se mění, není podle Ústavního soudu protiústavní. Řešilo se tedy zvyšování důchodového věku z 65 až na 67 let. Premiér Petr Fiala přitom před lety tvrdil, že se zvyšovat nebude.

„(…) ten odchod do důchodu 65 letech bude platit (…)“ Petr Fiala (ODS), premiér (Blesk.cz, 10. 11. 2022)

Proč to udělal?

To je celá telenovela, která běží posledních deset let.

V jednom ze svých newsletterů jste to označil za sitcom.

Pokud televize zrovna nemají téma na nekonečný seriál, který vždycky běží v primetimu, tak tohle se určitě natočit dá a bude to mít sto dílů. Možná jenom na začátek, abych nebyl obviněn, že jsem protiopoziční, tak určitě dávám zapravdu opozičním poslancům, že tohle prostě není reforma. Tomu, co se teď událo – posunout věk odchodu do důchodu z 65 na 67 let – se vždycky říkalo parametrická úprava. Skutečná reforma znamená, že kromě toho, že vám stát posune věk odchodu do důchodu, tak vám také řekne, jak si ve třetím pilíři naspořit částku, abyste místo důchodu neměli žebračenky, třetí pilíř je nereformovaný. Řekne vám taky, jakým způsobem se bude měnit zdravotnictví, a že se vůbec věku odchodu do důchodu ve zdraví dožijete. Protože v současnosti se v Česku průměrně dožíváme – ne celkově, ale ve zdraví – 62 let. Takže jestli si to posuneme na 65, 67, nebo 180 je úplně jedno. Je velmi pravděpodobné, že formálně to v zákoně bude, ale stejně už budeme v péči doktorů a nebudeme práceschopní. To jen na úvod, že v tomto mají opozičníci pravdu. Říkejme tomu parametrické změny, protože se tomu tak říkalo už před deseti lety, kdy se o tom debatovalo. Reforma je trochu něco jiného.

Tomu rozumím. Průměrný věk se ale zvyšuje. Není to právě ten důvod, proč to vláda udělala?

Je to tak a je dobře, že to udělala. Jen jsem chtěl upozornit, že je to jeden z dílků toho, aby nám fungovala penze, sociální soudržnost a důstojnost i pro seniory. Zároveň je určitě dobře, že se to posouvá, protože česká populace stárne. Zároveň zcela chápu, že je to konfliktní. Nemůže se ale dít to, co se v ČR v posledních letech děje.

Tuším, že za Topolánkovy vlády se odsouhlasilo to, co máme teď, tedy že do roku 2030 se věk pro odchod do důchodu postupně posune na 65 let. Podle toho pořád jedeme. Nečasova vláda v roce 2011 řekla, že to nestačí, ať se to vždy posouvá o měsíc i po té hranici 65 let. To byl velký spor mezi Nečasovou vládou a levicovou opozicí. Tohle ještě chápu, i ty protesty, ale pak tady máme bizarní sitcom, ve kterém účinkují pořád ty samé postavy, jen každý rok tvrdí něco jiného. V roce 2016 vláda ČSSD, ANO a lidovců rozhodla o zastropování na 65 letech. Absurdní je, že to nejvíc vadilo Babišovi, který říkal, že systém, který dnes máme a který posouvá věk podle průměrného života, je přece v pořádku. A to je to, co se mu teď nelíbí a chce to zase rušit. A absurdně jsou pro strop i lidovečtí ministři, pánové Bělobrádek a Jurečka. Marian Jurečka, který je nyní ikonou posouvání věku pro odchod do důchodu.

Pak je to, co už jste zmínil, nastupuje Fialova vláda. Připomenu některé sliby, opravdu takto vyřčené: tato vláda důchodový věk nezvýší, odchod do důchodu v 65 letech bude platit, důchodový věk zvyšovat nebudeme, není důvod zvyšovat hranici. Pak skončí volební sezona a všechno je jinak. V této chvíli je Marian Jurečka hlavním reprezentantem změny. A myslím, že správné změny, jenom je ve vládním marketingu zakázáno mluvit o tom, že on byl ten, který Nečasovi spolu s Babišem a Sobotkou rozbořili automatické prodlužování na vyšší věk pro odchod do důchodu. Tady skončím. Kdyby to byl ten sitcom, tak samozřejmě můžeme dělat ve scénáři vtipné odbočky…

Můžu přidat třeba to, že Petr Fiala taky tvrdil, že se nebude sahat na valorizaci penzí. A taky se na ni sáhlo.

Nejenom, že se nebude sahat na valorizaci penzí, ale to je základ této vlády, že garantuje zákonné valorizace. Ale to je jiný příběh, který už jste určitě řešili v jiném díle.

Předčasný důchod

ANO ústy místopředsedkyně Aleny Schillerové říká, že vláda tím „surově poškodila budoucí důchodce“.

„(…) ODS, TOP 09 s KDU udělali politický handl (…)“ Alena Schillerová (ANO), místopředsedkyně hnutí ( CNN Prima News, 10. 7. 2025)

„My jsme napadali i rozpor s listinou základních práv a svobod a mezinárodní úmluvou o invalidních starobních a pozůstalostních dávkách.“ To směřuje k tomu, že kromě navyšování důchodového věku se ANO nelíbilo ani to, že vláda zúžila počet lidí, kteří dosáhnou na předčasný důchod. To je teď jenom na tu takzvanou čtvrtou kategorii podle zákona o ochraně veřejného zdraví? 108 000 lidí přišlo o možnost odchodu do důchodu, říká Alena Schillerová.

Teď jste řekl i důvod. Zatímco ve čtvrté skupině, ve které máme třeba svářeče, slévače, brusiče nebo hutníky, je 15 tisíc lidí, tak v té třetí, kde jsou třeba skláři, montážní dělníci nebo zdravotní sestry, je sto tisíc lidí, možná trochu víc. Pak už to jsou počty. Chcete to dát 115 tisícům lidí a má to nějaké rozpočtové dopady? Nebo 15 tisícům?

Takže na to nejsou peníze.

Jenom ať řekneme to konkrétní nastavení – nárok na snížení důchodového věku by mohl být o zhruba 15 měsíců za tuším dva tisíce odpracovaných směn. Když to využije 15 tisíc lidí, tak to rozpočtově moc není. Když to ale využije sto tisíc lidí, tak už je to poměrně velký zásek.

Možná jenom dodám, že se mi moc nelíbilo, že vláda celou dobu kalkulovala s třetí a čtvrtou kategorií. Pak se ale najednou ODS a TOP 09 rychle probudily, že jsou to pravicové strany… I když nevím, jestli je to funkční u této materie. Nicméně tedy řekly, že to není úplně fér. Vlády se pak tedy nemůžou divit, že jim jejich voliči nerozumí.

Druhá věc je to řešení. Aby se našel kompromis, tak se dohodli, že třetí skupinu a jejich oprávněné nároky – čtyřicet let stojíte jako zdravotní sestra na nohou, máte špatná kolena a tak dále – hodí na zaměstnavatele. A dohoda je taková, že zaměstnavatel jim pošle 3 procenta ze mzdy na doplňkové penzijní spoření, na třetí pilíř. Nevím, jestli tohle je pravicová liberální vláda, ale už je to několikátá věc, kterou nedokáže sama dořešit a hází to na zaměstnavatele. To se mi moc nelíbí. Na jednu stranu jsem rád, že je tam aspoň něco pro ty, kteří si skutečně těžko udrží do 67 let náročnou práci. Na druhou stranu je příznačné, že když to stát neumí vyřešit, tak to má udělat zaměstnavatel.

Ale nebylo i tohle nutné udělat, když ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že za asi 25 let bude důchodový schodek 350 miliard, kdyby se nic nedělalo? To potvrzuje třeba i Národní rozpočtová rada, že by důchodová reforma teď mohla uspořit stovky miliard ve výdajích…?

To je úplně fér. Je to nejvýraznější a skoro bych řekl jediné úsporné opatření této vlády, které je systémově funkční. Bavíme se o konsolidačním balíčku, o desítkách, někde stovkách milionů, ale tohle jsou desítky miliard. A skutečně je dobře, že po valorizační party, která dostala systém úplně mimo, se přijímá tohle zatažení za záchrannou brzdu. Skutečně se bavíme o desítkách miliard korun.

Dodal bych jen dvě věci. První je – a to nebylo předmětem tohoto řešení Ústavního soudu, ale toho předchozího o valorizacích – jestli se může vláda kvůli tomu, že něco dává pozdě do Sněmovny, vymlouvat na legislativní nouzi. To byl ten argument ohledně velké hospodářské škody, kde spousta Ústavních soudců tvrdila, že si na tohle nehrajeme, že to je v zákoně a ústavě na úplně jiné věci.

A druhá poznámka, kterou říkají ekonomové – možná ne moc nahlas v médiích – je, že to sice zlepší systém, ale znovu se dostáváme k tomu, jestli se za to dá žít. Teď máme situaci, kdy máme asi 46 tisíc průměrné mzdy a příští rok, jestli se nepletu, by měl být průměrný důchod 21 800 Kč. Tenhle náhradový poměr mezi průměrnou mzdou, co má ekonomicky aktivní člověk, a průměrným důchodem, jakkoliv vy máte často nižší, vyšší, tak po všech těch změnách si nemysleme, že to tak v padesáti letech bude.

Proto se vracím k tomu, abychom nemluvili o reformě. Mluvme o parametrických změnách. A teď se řekněme, jaká ta reforma bude, abych neměl v padesáti letech žebračenku, ale dokázal jsem se v regulatorice, kterou stát umožní – penzijní spoření a tak dál – dostat na něco důstojného. Na to, co si teď důchodce říká, jak se dostane na nějakých třicet tisíc, aby vůbec přežil do dalšího měsíce.

Fáze spoření

Změn je víc a upozorňuje na to například i člen Národní ekonomické rady vlády ekonom Petr Janský z Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově. Už na to upozorňoval i loni, že kromě zvyšování důchodového věku to taky znamená, že budoucí důchodci budou mít peněz méně, protože se mění výpočet nových důchodů, aby na tom stát ušetřil. To je fér?

Jestli je to fér, nebo není, to je irelevantní, když to řeknu cynicky. Je to nutné. Populace stárne a je to problém celé Evropy. Všude je nutné dělat tenhle nepopulární krok a prodlužovat věk pro odchod do důchodu. A aby to společnost přijala, tak je potřeba jim nabídnout reformu. V ní musí být nepochybně fáze spoření, která se neudělá za rok. V tu chvíli je to zase dávka od státu. Fáze spoření je, že si aspoň dvacet let spoříte. A pomůžete při reformě těm, kteří aktuálně jdou do důchodu, ale ostatním řeknete, že si můžou něco odkládat, tady něco přilepší, tady jsou nějaké pobídky a jděte do toho. To je v našem případě ten třetí pilíř, ve kterém se nestalo nic. Maximum, co anoncuje vláda, je dlouhodobý investiční produkt neboli DIP. Ano, zaběhne se to, pár desítek tisíc lidí, většinou movitějších, si to pořídí, ale není to systémové řešení toho, že populace stárne.

Pokud mi někdo nevěří – v roce 2000 bylo na jeden a půl milionu lidí 65+ sedm milionů aktivních lidí. Teď je to na více než dva miliony asi šest nebo sedm milionů aktivních lidí, to byla čísla z roku 2020. V roce 2050 budeme mít tři miliony důchodců a budeme mít jenom pět milionů aktivních lidí. To nejsou ani dva lidi na jeden důchod. V téhle chvíli je úplně iluzorní si myslet, že se to všechno uplatí z průběžně odváděného sociálního pojištění.

Odvody na sociální pojištění jsou právě ten důvod, proč když stát vyplácí na důchodech víc, tak roste důchodový schodek. To jenom abychom vysvětlili, co ten pojem znamená. Vím, že to není spoření, ale to, že vláda sáhne na minimální starobní důchod, že asi po třiceti letech změní základní výměru 770 korun, to není pomoc?

To je velmi důležité, ale asi ne v tom smyslu, že se teď něco radikálně změní. Určitě to pomůže pár lidem s nejnižším důchodem, ale systémově se toho moc nezmění. Ale je to správný přístup. Ne k reformě, ale k jejímu začátku. Je tady nepodkročitelný základ a stát vám garantuje, že tenhle základ vždy dostanete. A teď se bavíme o tom, co na reformě nastavíme – něco si uspoříte, něco udělá zaměstnavatel a tak dále. Na tenhle princip se dlouhodobě kašlalo. Jenom krátký exkurs – základ se skládá ze dvou věcí, jedna je taková základní, druhá procentní, jedna se pravidelně navyšovala, na druhou se kašlalo od roku 1996.

Teď je v reformě, že jak ta základní, tak ta minimální procentní výměra bude shodně 10 procent průměrné mzdy. Základ je tedy 20 procent průměrné mzdy, takže začínáte ne jako nyní na zhruba 5 500, ale na 9 320 korunách. Jenom chci říct, že je pár důchodů, které byly ještě pod tím. Tak zaplať pánbůh, že se jim konečně pomůže, byť i to je malá částka. Ale ten základ z mého pohledu je, že si konečně můžeme říct, že 9 320 je v roce 2025 základ a teď se bavme, jak tu reformu udělat, abychom to dalšími patry v řádu dalších tisíců navýšili až třeba na 25 tisíc – z toho se už dá vyžít – a udržet to v budoucích cenách.

Tohle je ten problém, který – přes všechen kredit, který dávám panu ministrovi Jurečkovi, že aspoň ty parametrické změny prosadil – nevyřešil. A mám strach, že opozice po podzimních sněmovních volbách zruší i tohle.

Opozice už avizuje, že by chtěla vrátit strop na důchodový věk na 65 let. Říká to ANO i SPD…?

Ano. A tím píšeme další stovku dílů důchodového sitcomu, který tady promítáme už asi dvacet let. Ti, kteří volali potom, aby se navyšovalo automaticky a byli pravičáci, jsou nyní levičáci a budou to zase rušit. Očekávám, že ti, kteří teď kritizují, že se všechno řeší u Ústavního soudu, tak si nenechají ujít tu příležitost, že to tam zase mohou hnát a soud doufám dovodí, že budou naladěni, že tohle není úplně dobré zase měnit zpátky. Nikam to republiku neposouvá, tak doufám, že zase dovodí to, že tady je zdrženlivost Ústavního soudu a pokud to Parlament rozhodl, tak to tak bude platit. Ale pro budoucnost Česka je to špatně a vlastně čím dál více chápu, že mnozí voliči v ČR se nepřiklání k extrémům nebo autoritářům proto, že by byli fašisti, komunisti, nevím co xenofobové, ale že prostě ztrácejí – po sledování těchto sitcomů – důvěru v to, že mainstreamové strany dokáží prosadit dlouhodobou změnu, ve které se dá v ČR tomu přizpůsobit a podle toho si řídit svůj běžný život.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News, Blesk.cz, iDNES.cz a facebookový profil Tomio Okamura – SPD.