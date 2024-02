Pozor na výhodné dlouhodobé fixace cen energií, varuje analytička. Úspora může být jen zdánlivá

Český trh s plynem a elektřinou se za poslední rok velmi změnil. Na co si mají dát odběratelé pozor, kdy pocítí změnu ceny a jak to vypadá s fixními smlouvami? V pořadu Život k nezaplacení se ptáme analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové. Život k nezaplacení Praha 20:17 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český trh s plynem a elektřinou se za poslední rok velmi změnil (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Poklesy u cen elektřiny a plynu. Je to trend, anebo výkyv?

Řekla bych, že je to spíše trend, protože poklesy vidíme na burzách celý rok. Nejde rozhodně o velký výkyv ve smyslu, že by teď ceny byly překvapivé. Když se podíváme podrobněji na to, jak si ceny plynu a elektřiny stojí, tak u plynu minulý rok touto dobou stála na burze jedna megawatthodina 62 eur. Nyní jsme na ceně 26 eur. Je zde tedy opravdu velký propad během celého roku. Kontrakty na první kvartál příštího roku jsou potom mírně výš než nyní, okolo 30 eur. Není to žádný velký skok, vypadá to tedy poměrně příznivě.

Pokud jde o elektřinu, zde je pokles na Lipské burze a nyní stojí kolem 70 eur. Měsíční kontrakty potom klesají v létě k 55 až 60 eurům za megawatthodinu a v zimě se zpátky vrací k 72 eurům. Ani zde by tedy neměl být v krátké době nějaký skok. Chci ale připomenout kontext. Minulý rok byly kontrakty v tuto dobu někde kolem 150 eur. Jsme tedy opravdu nízko a nemyslím si, že je to nějaký ojedinělý výkyv.

Jak na to zareagovali někteří velcí dodavatelé v Česku?

Někteří zlevňovali už v prosinci nebo v lednu, další firmy snížily ceny od února. Dá se předpokládat, že nějaké zlevnění ještě přijde. Ceny pro spotřebitele samozřejmě klesaly i v průběhu loňského roku. Jak jsem říkala, křivka šla dolů celý rok, takže tam určité poklesy byly. Myslím, že se kvůli tomu i tak čtyřikrát během loňského roku měnily ceníky.

Kdy to pocítí koncový zákazník?

Většina z nich už to během loňského roku pocítila. Jak jsem říkala, některým se změnily ceny v lednu, některým od února. Musím ale poznamenat, že se bavíme pořád jenom o jedné složce té ceny – to je ta tržní cena za samotnou komoditu. V případě elektřiny je tam dalších 40 procent, které nám přidává regulovaná složka. A ta se od nového roku významně zvyšovala. Totéž bylo u plynu, kde ale nebyl tak velký nárůst té regulované složky. Lze tak říct, že většina lidí to v koncové ceně zatím nijak moc nepocítila.

Nicméně nebýt zlevňování té samotné komodity, přišlo by velké zdražení. Já osobně si myslím, že ceny jsou ale pořád hodně vysoko. Dodavatelé to zdůvodňují tím, že oni – menším spotřebitelům – neprodávají za okamžité spotové ceny, které jsou teď právě burzách, což je zase ale chrání v době, kdy cena vyleze nahoru.

Na druhou stranu, když si přepočítáme ceny, které jsem zmiňovala na začátku, tak megawatthodina samotného plynu té komodity stojí 650 korun. U nás, když se podíváme na ceníky, my za tu komoditu platíme 1650 korun. A ještě si to musíte zafixovat na nějaké roky dopředu.

Já si tedy myslím, že je zde pořád velká marže. A i kdyby byl nějaký krátkodobý výkyv na těch trzích a šla cena nahoru, tak si nemyslím, že je tady důvod, aby se to okamžitě promítalo znova do konečných cen.

Na co pozor?

Když se člověk podívá na různé nabídky, tak se zdá, že pro dodavatele je to docela vítaná příležitost. I ten pokles cen na burze a reakce na něj, kdy můžou prostřednictvím různých kampaní rozšiřovat nabídku, lákat nové zákazníky. Na co by si měli dát koncoví zákazníci v této době pozor?

Myslím, že by si měli dávat hlavně pozor na výhodné dlouhodobé fixace, třeba na tři roky. Podívejme se například na jednoho z největších dodavatelů elektřiny u nás, který má naprosto klíčový vliv na celý trh, polostátní společnost ČEZ. Ta nabízí zlevněný tříletý produkt na elektřinu od letošního února a říká, že zlevňuje o dvanáct procent.

Nicméně když se blíže podíváme, jak je ten produkt složený, tak v prvním roce budete platit za elektřinu skoro 3600 korun za megawatthodinu bez DPH, v druhém roce potom skoro 3300 korun. Až v posledním, třetím roce, se dostanete pod tři tisíce, na 2900 korun.

Sám ČEZ už od prosince nabízí smlouvy na jeden rok o 100 korun levněji než v prvním roce tříletého plánu. Vy si tedy v tom zlevněném tříletém produktu vlastně úsporu na druhý rok tak trošku předplácíte.

Když se podíváme dále po trhu, nejenom tedy na ČEZ, tak jsou samozřejmě i nabídky dalších firem, které se pohybují kolem ceny 3200 korun pro letošní rok. Dokonce existují smlouvy na měsíc, které jsou kolem 2500 korun za megawatt hodinu bez DPH. Zde jsme tedy už o víc než 1000 korun levněji, než je třeba ČEZ.

Zde si každý musí ale sám zvážit riziko. V případě nějakého většího výkyvu na trhu se to může opět promítnout. Ale ty dodávky jsou na měsíc, takže oni si potom můžou vzít nějakou fixní smlouvu na delší dobu, možná by nebyla tak výhodná, ale myslím si, že je dobré si to propočítat, než platit několik let zbytečně vyšší cenu.

Třetí nejdražší v Evropě

Každopádně bude zajímavé sledovat vývoj ceny pro nadcházející rok a rok 2025. Kde by se ten klesající trend mohl projevit nejvíc?

Jak už jsem říkala, u plynu i elektřiny jsou na českém trhu velké marže. Existuje žebříček, který vytváří jedna mezinárodní poradenská instituce, na který u nás hodně poukazuje především opozice, když kritizuje vládu za špatnou politiku v cenách, třeba Karel Havlíček.

Žebříček každý měsíc porovnává, jaké jsou aktuální ceny na trhu ve 33 zemí Evropy. Česko je bohužel stále v tomto žebříčku na nejvyšších místech. Pro příklad, za leden 2024 byla, podle nového žebříčku, v Praze třetí nejdražší elektřina v Evropě a u plynu jsme byli na devátém místě.

Samozřejmě do toho vstupují třeba daňové sazby, ale když zde mají takový rozpad na ceny samotné komodity, takže si myslím, že i kdyby se velkoobchodní ceny třeba pohnuly trochu nahoru, tak je tu prostor, aby ceny byly nižší.

A je to jenom těmi maržemi, nebo energetický trh v Česku není tak konkurenční, aby tlačil ceny dolů?

Tady experti nemají úplně jasnou odpověď. Myslím ale, že je to dané i tím, jak ten trh vypadá. Máme v elektřině tři dominantní dodavatele a pak jsou tu desítky těch malých. Velcí dodavatelé ale samozřejmě určují tu marži. Podobná situace je právě i v dodávkách plynu.

Pak zde máme Energetický regulační úřad. S klesajícími cenami energií, se zvyšuje boj na trhu – to říká šéf Rady Energetického regulačního úřadu. Kromě toho úřad informuje o tom, jak vysokou pokutu uložil společnosti Armex energy. Šlo o historicky nejvyšší pokutu za proti spotřebitelské jednání. Jednalo se o 4 746 000 korun. Byly to nekalé obchodní praktiky, které se měly týkat nedodržení fixované ceny, požadování úhrady neobjednaných dodávek energie nebo pozdní vyřizování reklamací. Přičemž Armex energy, to je docela velká a z vnějšku solidní firma.

Ano, určitě. Oni to také rozporují a tvrdí, že je to přehnané a že jednali podle toho, jak jim to umožňovaly obchodní podmínky. Ale ani to Energetický regulační úřad neuznal. Řekl, že změnili obchodní podmínky tak, aby se jim to hodilo.

Děla se i situace, kdy začaly ceny rychle růst a firmám a dodavatelům se to přestalo vyplácet, protože měli nasmlouvané nižší ceny se svými odběrateli a oni smlouvy a výhodné fixy jednoduše vypovídali. Je správné, že se Energetický regulační úřad rozhodl pokutovat. Zdaleka nešlo jenom o Armex. Energetický regulační úřad rozdal rekordní množství pokut během loňského roku.

Plyne z toho, v čem dodavatele nejčastěji porušují smlouvy a jak by se mohl a měl spotřebitel bránit?

Myslím, že ten nejčastější důvod právě bylo nedodržování podmínek ze strany dodavatele, kdy spotřebitele převáděl na určité spotové ceny, smlouvu prostě ukončil nebo jim řekl, že když nesouhlasí se změnou podmínek, mají jít někam jinam. To se dělo především v době, kdy jít někam jinam znamenalo mít o sto procent vyšší cenu. Často se taky stává, že dodavatelé vyžadují nějaké neoprávněné pokuty nebo sankce za to, že člověk vypoví smlouvu.