PPF končí v Asii a prchla z Ruska. Sází na Evropu, i když se tu chce lidem méně pracovat, říká Šmejc

Skupina PPF loni vydělala 1,45 miliardy eur, tedy přes 36 miliard korun čistého. Oproti předchozímu roku je to nárůst o 783 procent a jde o druhý nejlepší výsledek v historii skupiny. Více vydělala PPF jen v roce 2008, kdy prodala Českou pojišťovnu italské skupině Generali. Praha 19:28 14. května 2024

PPF založil v 90. letech Petr Kellner, který před třemi lety tragicky zahynul. Skupinu tak nyní vlastní jeho manželka Renáta Kellnerová a vede ji bývalý Kellnerův obchodní partner Jiří Šmejc.

Za rekordními výsledky skupiny podle něj stojí hlavně banky a telekomunikace, tyto dvě části skupiny se na čistém zisku podílely více než jednou miliardou eur. PPF vlastní například PPF banku, Air Bank a má podíl v Monetě Money Bank. Banky budou dál působit samostatně, Šmejc odmítl možnost, že by skupina plánovala například spojení Air Bank a PPF banky.

Podle něj jsou to dvě „jiná zvířátka“. Air Bank, pod níž spadá i společnost Zonky a Home Credit ČR a Slovensko, je víc zaměřená na retail, podle Šmejce loni také získala rekordní množství nových klientů. Jejich počet za loňský rok vzrostl o 16 procent na 1,46 milionu. Skupina Air Bank má také čtvrtinový podíl u nových hotovostních úvěrů a je v tomto ohledu největší na trhu.

Šmejc vyloučil i prodej Air Bank, která se před více než třemi lety plánovala sloučit s Monetou. Naopak nevyloučil výhledově prodej podílu v Monetě. „Pokud by přišla nějaká neodolatelná nabídka, vážně bychom ji zvažovali. Pokud nepřijde, nemáme problém v Monetě zůstat,“ řekl Šmejc.

Slabý rok 2022

K meziročnímu skoku zisku PPF o téměř 800 procent přispěla také mediální divize, což jsou televize v několika zemích, a zařídily ho i jednorázové vlivy. Jednak to byl loňský prodej Home Creditu na Filipínách a v Indonésii. A také fakt, že se výsledek za rok 2023 porovnává se slabým rokem 2022.

Tehdy PPF vydělala jen 164 milionů eur hlavně kvůli vysoké ztrátě, kterou způsobil její úprk z Ruska po vpádu Vladimira Putina na Ukrajinu. Na spěšném prodeji svého majetku tehdy prodělala PPF 1,2 miliardy eur. Podle Šmejce to ale i s odstupem jednoho roku stálo za to.

„Naprosto se ukazuje, že jsme udělali správně, že jsme s těmi prodeji spěchali. Nejen že to bylo rozhodnutí eticky správné, ale i byznysově správné, protože tato aktiva se dají prodat hůř a hůř,“ vysvětlil Šmejc. Nyní v Rusku skupina podle něj doprodává poslední nemovitosti a také životní pojišťovnu PPF Life Insurance, kde ale stále čeká na regulatorní schválení pro kupujícího.

Z Východu na Západ

Kromě Ruska se PPF nadále stahuje i ze své bývalé bašty, jakou pro ni byla Asie. Kromě už zmíněných prodejů Home Creditu na Filipínách a Indonésii odešla letos PPF ze splátkového byznysu i ve Vietnamu a Indii a chystá prodej zbylé sítě Home Creditu v Číně.

„Máme konkrétní zájemce, a pokud se podaří získat souhlas, tak Čínu prodáme, což jsme i deklarovali. Bohužel celý proces je extrémně složitý. Zároveň ale když se podíváte na váhu Číny v našich aktivech, tak je minimální, protože jsme ji totálně zmenšili,“ upozornil Šmejc.

PPF má nyní aktiva, tedy hodnotu majetku, zhruba 43,5 miliardy eur, tedy přes 1,1 bilionu korun. Hodnota aktiv v Číně je už jen 200 milionů eur. Tedy necelé půl procento. Dříve to přitom bývala i víc než desetina.

Otočení kormidla PPF z Východu na Západ podle Šmejce začalo už po rozpadu globálního byznysu, což se odehrálo ještě před smrtí Petra Kellnera, tedy od roku 2020. Asie se stala vysoce riskantním trhem jak politicky, tak i ekonomicky. Šmejc podle svých slov v přesměrování byznysu na západ tedy jen „razantně“ pokračuje.

Loni například PPF koupila další podíl v polské Zásilkově a provozovateli výdejních boxů InPost, který je na amsterdamské burze, a působí ve většině zemích západní Evropy. Velikost podílu PPF je nyní 28,75 procenta a jeho hodnota přesáhla během dvou let 2 miliardy eur. Právě nákup této firmy je také podle Šmejce důkazem, že i bez Petra Kellnera se skupina umí chovat v byznysu „agresivně“ a nebojí se pouštět do velkých transakcí.

„Kolem InPostu kroužily v podstatě všechny velké private equity firmy a všichni se pořád domlouvali s Adventem, jestli by to nemohlo být o jedno nebo dvě eura levnější. Až jsme přišli my, řekli jsme Uděláme to takhle a tečka,“ popsal Šmejc.

Velkou transakcí PPF v Evropě byl loni také nákup podílu ve švédské streamovací firmě Viaplay. Výhledově se chce PPF porozhlédnout i v USA.

Evropská ekonomika

Hlavní byznys skupiny zůstane ale nadále v Evropě, a to i přes často zmiňované problémy jako je velká regulace, byrokracie a nízký růst ekonomiky EU.

„Když se podíváme na evropskou ekonomiku, i místní, tak trpí tím, že jí chybí delší politická vize, která by dávala možnost pro větší strukturální změny. Tím v podstatě zároveň evropská ekonomika zaostává ve schopnosti inovovat a třeba v digitalizaci je leckterý stát dál než jsme my,“ uvedl Šmejc.

Ekonomika podle něj také trpí tím, že se lidem „v Evropě chce méně a méně pracovat“. Před Evropou tak podle něj stojí otázka, jak se bude schopná posouvat dopředu a zároveň bude schopná akceptovat, že lidi budou více dbát na work-life balance. Tedy vyladění práce a soukromého života. Šmejce také překvapuje, že lidé nemají větší potřebu mít za cíl něco budovat. Je to ale logická změna, když společnost bohatne, dodal.

Ovlivňování politiky?

Šmejc zároveň odmítl, že by on nebo skupina jako taková chtěli ovlivňovat politiku po vzoru některých jiných domácích i zahraničních byznysmenů, kteří veřejně podporují některé politické strany či směry.

„My se snažíme být vždycky apolitičtí. Alespoň můj názor je, že když se snažíte se sebelepšími úmysly ovlivňovat politiku, tak je to nakonec mafiózní chování. Když chcete politiku ovlivňovat, tak máte jít do politiky. Jinak musíte respektovat, že máte jeden hlas jako všichni ostatní. Ano, můžete říkat v prostoru nějaké svoje názory, ale nemáte tahat vzadu za nitky politiky,“ uvedl Šmejc.

Stejně tak odmítl, že by skupina využívala v politice svá média. Pochybnosti se nedávno řešily hlavně na Slovensku, kde PPF vlastní nejsledovanější TV Markízu, kterou současný premiér Robert Fico dlouhodobě řadí mezi tzv. „nepřátelská média“ a odmítá se s jejími redaktory bavit. Letos v březnu, po nástupu Fica k moci, redaktoři protestovali formou dopisu proti novému řediteli zpravodajství Michalu Kratochvílovi, který údajně zasahoval do jejich tvorby ve prospěch vládních stran.

„Majitelé nezasahují a nebudou zasahovat ve prospěch vlády. Vždycky budou tlačit na management a redakční radu, abychom striktně dohlíželi na to, že máme objektivní a profesionální zpravodajství. A to je celé. Určitě se nebudeme angažovat, jak mají vypadat zprávy, jenom chceme, a na to máme nějaký systém monitoringu, aby byly zprávy objektivní. Nic jiného nás nezajímá,“ popsal Šmejc.

Spolupráce s rodinou

Jiří Šmejc převzal řízení PPF po dohodě s Renátou Kellnerovou v létě roku 2022, zároveň získal opci na až desetinový podíl v PPF. Uplatnit ji může po třech letech ve funkci. Obchody podle něj řeší skupina samostatně, on osobně ale o všem detailně majitelku informuje. Podle něj se zatím nestalo, že by se názory na nějaký obchod s rodinou rozešly.

Kellnerová má k ruce pro své rozhodování ještě dva výbory. Je to poradní sbor rodiny, který se zabývá obecnější strategií, vyhodnocuje také makroekonomické či geopolitické trendy. Vede ho bývalý guvernér ČNB a expremiér Jiří Rusnok, místo v něm má i Jiří Šmejc, bývalá manažerka poradenské firmy EY Magdalena Souček, chirurg Bohdan Pomahač a současný partner Kellnerové, právník a investor Tomáš Otruba. Druhý výbor je rodinná rada, v níž sedí tři dlouholetí investiční manažeři PPF.