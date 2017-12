Stěhování za prací Čechy neláká. Nepřiměla by je k tomu ani zajímavější nabídka či vyšší plat

Lidé v Česku se nechtějí stěhovat za prací. Podle průzkumu kandidátských preferencí personální agentury Grafton Recruitment by se 65 procent dotázaných nepřestěhovalo, ani kdyby to pro ně mělo znamenat lepší pracovní nabídku nebo vyšší plat. Stále méně lidí je také ochotných vyrazit za prací do zahraničí.

