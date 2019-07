Tři z pěti Čechů podle průzkumu nejsou spokojeni s výdělkem. Většina jich ale práci měnit nechce

Maláčová chce podpořit částečné úvazky. V EU tak pracuje pětina lidí, v Česku jen sedm procent

Novela by měla jít na vládu do několika týdnů. Opozice kritizuje třeba to, že lidé, kteří pracují na částečný úvazek, platí zdravotní pojištění tak, jako kdyby dostávali minimální mzdu.