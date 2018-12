Druhé nejatraktivnější za Rakouskem. Do Česka přichází za prací více lidí, než kolik jich odchází

Do Česka přichází za prací více lidí, než kolik jich odchází za lepšími penězi do zahraničí. Česko je v tomto ohledu v regionu střední a východní Evropy druhou nejatraktivnější zemí. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group.

