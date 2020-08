Zahraniční pracovníci se můžou vracet do Česka. Firmám chybí stavební dělníci, řezníci i kadeřnice

Do Česka můžou zase přijíždět zahraniční pracovníci na pozice, které mají domácí firmy problém obsadit. Ministerstvo průmyslu a obchodu postupně obnovuje vládní programy pracovní migrace. Ty byly kvůli pandemii koronaviru na přibližně dva měsíce přerušené. Některé firmy přesto nové zaměstnance ze zahraničí hledaly dál a zájem o cizince mají i teď. Praha 11:08 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy mají největší zájem o stavební dělníky, řezníky, kuchaře nebo kadeřnice (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Zůstalo nám tam jedenáct lidí, kteří čekali na poslední vyřízení veškerých dokumentů. Někteří dostali i termín, kdy měli přijeli do České republiky, a v současné době se sem postupně dostávají. Z jedenácti k nám zatím přijela jen jedna paní,“ přibližuje Radiožurnálu situaci v době nouzového stavu personalistika pelhřimovského podniku FIA ProTeam Marika Nováková.

Firma už přes tři roky zaměstnává i pracovníky z Ukrajiny právě přes vládní programy pracovní migrace. Má totiž problém najít kvalifikované lidi na českém trhu práce a podle Mariky Novákové nečeká, že by koronakrize situaci příliš změnila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jany Karasové a Jiřího Svatoše o obnovení programu pracovní migrace

„Lidi si nehledáme sami, jsou na doporučení stávajícího zaměstnance. Jsou to tak pracovití lidé. Překvapuje nás, že to jsou i lidé s vysokoškolským titulem a vzhledem k jejich vzdělání jsou zaměstnáni na nižších pozicích,“ říká.

České podniky hledají pracovníky v zahraničí stejně jako před vypuknutí pandemie koronaviru.

Shoduje se na tom většina zástupců podnikatelů, které Radiožurnál oslovil. Potvrzuje to i Hospodářská komora, která přijímá většinu žádostí o zařazení do vládního programu pro kvalifikované zahraniční zaměstnance.

„Navzdory tomu, že očekáváme mírný nárůst nezaměstnanosti v řadě odvětvích, firmám budou stále chybět určitě profese, kterých je dnes nedostatek a nedostatek jich bude i v budoucnu. Příkladem je oblast stavebnictví, neutichá ani poptávka po skladnicích, řidičích vysokozdvižných vozíků a podobně,“ říká její mluvčí Miroslav Diro.

Odpuštění sociálních odvodů v červnu využily tři pětiny menších firem, 8500 platbu pojistného odložilo Číst článek

Zájem mají firmy taky o stavební dělníky, kuchaře nebo kadeřnice. „Společnost, která žádá nebo chce pozvat zahraničního pracovníka, musí nejprve na pracovním úřadu veřejně ohlásit nové pracovní místo. Přednost má samozřejmě uchazeč, který je na úřadu už zapsaný. A teprve po určité době, kdy není místo obsazeno, je možné podat žádost na zahraničního pracovníka,“ vysvětluje analytik Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Miroslav Somol.

Uvolnění režimu

Žádosti o oprávnění k pobytu pak vyřizují české zastupitelské úřady v zemích, které jsou do programů pracovní migrace zařazené. V případě pracovníků se základní kvalifikací jde o Ukrajinu, Srbsko, Černou Horu, Moldavsko, Bělorusko, Kazachstán, Mongolsko, Filipíny a Indii. Úřady ale byly kvůli koronaviru od poloviny března zavřené. Od května se postupně otevřela polovina z nich.

„Programy se realizují pouze v zemích, kde epidemiologická situace umožňuje nabírat žádosti o pobytová oprávnění v České republice. mezi těmito zeměmi je i nejvíc poptávaná Ukrajina,“ upřesňuje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Průzkum: Koronavirová krize zasáhla třetinu zaměstnanců v Česku, o práci přišla asi 4 % lidí Číst článek

Přijet můžou i pracovníci z dalších evropských zemí kromě Běloruska. A z Asie jenom síly z Mongolska. Právě o ty mají české firmy zájem dlouhodobě. „Zejména v masokombinátech, protože Mongolové jsou zpravidla pastevci, velmi zruční a umí pracovat s masem,“ přibližuje Miroslav Diro z Hospodářské komory.

A dodává, že v praxi se cizinci do českých firem dostanou přibližně za čtvrt roku od spuštění žádosti o jejich zařazení do programu. Pro letošek vláda schválila kvóty pro bezmála 47 tisíc pracovníků. Až 40 tisíc by jich mohlo přijet z Ukrajiny. V současnosti jsou podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu kvóty vyčerpané asi z jedné pětiny.