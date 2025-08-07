Práce v Praze, byt v Pardubicích? Ceny bydlení a dopravní dostupnost táhnou mladé na východ Čech
Mít vlastní střechu nad hlavou je hlavně pro mladé lidi stále nedostupnější. Metr čtvereční bytu stojí v Praze podle portálu Bezrealitky průměrně kolem 150 tisíc korun, záleží na přesné lokalitě. Mladé páry pracující v Praze se tak začínají poohlížet nejen po městech ve Středočeském kraji, ale nevadí jim dojíždět i ze vzdálenějších, kde můžou být ceny oproti Praze poloviční. Snížit náklady jim zároveň můžou výhodnější hypotéky pro lidi do 36 let.
„Hledáme spolu něco okolo pěti až šesti milionů korun. Za tu částku v Praze seženeme malou garsonku s mřížemi v oknech, v Pardubicích jsem nám za tu samou cenu našla byt 3+kk, který je vhodný k okamžitému nastěhování,“ popisuje 26letá Anna z Prahy, která chce s partnerem koupit byt v Pardubicích u vlakového nádraží.
Drahé bydlení v Praze vytlačuje zájemce o vlastní bydlení do jiných regionů. Nejžádanější jsou klasicky města ve Středočeském kraji, ale lidé se přestávají bránit i dojíždění do vzdálenějších lokalit.
Oba pracují v hlavním městě, ale za benefit většího bytu jim nevadí do Prahy asi hodinu dojíždět vlakem. „Vlaky Praha – Pardubice jezdí co půl hodiny. Radši obětuju čas a budu mít lepší bydlení, než mít byt, co za to úplně nestojí,“ vysvětluje Anna, co při výběru nového bydlení zvažovali.
S nákupem čekat nechtějí, můžou totiž ještě využít výhodnější podmínky hypotéky pro mladé do 36 let. Těm stačí složit nižší částku v hotovosti, jak upřesňuje Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace: „Například u nemovitosti, která stojí pět milionů, stačí mít žadatelům pod 36 let úspory ve výši 500 tisíc korun. Když přesáhnou 36 let, tak jejich úspory musí dosáhnout milionu korun.“
Z dat České národní banky vyplývá, že podíl lidí mladších 36 let na nově poskytnutých hypotékách v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl na 51 procent. Na konci loňska to bylo 48 procent. Podle Šindela nárůst ale odráží i vyšší zájem o hypotéky obecně.
Centra u železnice
Roste zájem o byty právě v Pardubickém kraji, respektive celých východních Čechách. A s ním i ceny, popisuje mluvčí portálu Bezrealitky František Brož. „Právě v těchto oblastech rostou ceny oproti hlavnímu městu zhruba dvojnásobným tempem. Vidíme, že od začátku roku svorně stouply zhruba o desetinu,“ přibližuje trendy Brož.
„Největší cenový nárůst pozorujeme u bytů na železničním spojení s Prahou. Z nich se v krajských městech stává opravdu zajímavá investiční příležitost,“ doplňuje mluvčí webu s nemovitostmi.
Co se týče odlivu obyvatel z Prahy, pořád jasně vede Středočeský kraj. Lidé se od roku 2012 stěhovali z metropole hlavně do Kladna, potvrzuje Jana Podhorská z Českého statistického úřadu: „Z Prahy do Kladna se přestěhovalo téměř 6000 osob. Brandýs nad Labem a Stará Boleslav, tam se v daném období vystěhovalo více než 3000 osob.“
Statistici ale dodávají, že lidé se ale stěhují i opačně, tedy z regionů do Prahy. Tento počet je ale nižší než směrem z hlavního města ven.