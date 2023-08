Práce z domova. Za každou odpracovanou hodinu paušál nebo proplacený výkaz

Jakub Čapka z Břeclavi sedí ve svém obývacím pokoji a vyřizuje videokonferenční hovor. S kolegy i klienty komunikuje hlavně po síti.

„Zrovna odesílám report zákazníkovi, který měl být hotov během dnešního dne. Po zdárném ukončení pandemie jsme nastoupili na tzv. hybridní model, to znamená, že zaměstnanci jsou napůl v kanceláři, napůl pracují z domova v závislosti na tom, jak si to samotná práce vyžaduje. Covid dramaticky změnil přístup i top managementu, protože se ukázalo, že některé role a některé činnosti se mnohem efektivněji dají vykonávat z domova.“

Ušetřím tři hodiny denně

Už 12 let pracuje pro nadnárodní společnost se sídlem v Londýně, která se zabývá vývojem technologií a také analýzou dat pro burzovní trh. Před koronavirovou pandemií dojížděl každý den do Brna, teď většinou jednou nebo dvakrát týdně.

„Člověk nemusí dojíždět, v mém případě je to úspora tří hodin denně, což už je poměrně zásadní, nehledě na to, že když máte den plný videokonferencí s kolegy, se zákazníky či dodavateli ze zahraničí, tak se v rámci komfortu domova lépe soustředíte, nejste vyrušován, nemusíte odpovídat na dotazy kolegů a podobně,“ směje se Jakub Čapka.

Technické zázemí simuluje kancelář

Firma zaměstnancům nově proplácí každý měsíc 500 korun na úhradu nákladů spojených s home office. Přispívá tak například na elektřinu nebo internet.

„Je to paušální částka, není to navázáno na to, jestli jste v tom měsíci byli v kanceláři patnáctkrát, anebo jste dělali 20 dní z domu, je to úplně jedno. Já konkrétně u svých podřízených vyžaduji, aby byla technická stránka zabezpečena na stejné úrovni jako v kanceláři, takže mají k dispozici notebook, dva velké monitory, zkrátka mají všechno vybavení tak, aby to simulovalo práci z kanceláře. Podmínkou je samozřejmě stabilní internetové připojení.“

Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude podle novely zákoníku práce dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy budou moct dál také využívat i druhou možnost a to proplácet pouze vykázané výdaje.