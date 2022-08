Ve většině krajů je velká poptávka po oboru ošetřovatelství, popisuje odborník z ministerstva

Jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh v Česku? Tím se zabývá projekt ministerstva práce a sociálních věcí nazvaný Predikce trhu práce - Kompas. Z jeho dat vyplývá například to, že poptávka po profesích bude v různých krajích odlišná. „Ve většině krajů je velká poptávka po oboru, který má název ošetřovatelství,“ říká pro Český rozhlas Plus vedoucí projektu Jiří Vaňásek. Rozhovor Praha 18:01 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ve většině krajů je velká poptávka po oboru, který má název ošetřovatelství,“ říká Jiří Vaňásek (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké obory jsou do budoucna v Česku nejperspektivnější?

Obecně v rámci toho trendu, který v rámci predikčního projektu Kompas děláme, se studují standardní obory, jako je informatika, ekonomie, popřípadě právo. Ale jsou i zajímavé obory, které souvisí s aktuální situací, ať už jde o obory v přírodních vědách, ochrana životního prostředí nebo třeba sociální péče a zdravotnictví.

Je to samozřejmě různé i regionálně podle krajů tak, jaká je tam skladba obyvatelstva, jak je tam složeno hospodářství, jak tam nabízí třeba do budoucna volná pracovní místa.

Jak se bude poptávka po profesích lišit v krajích?

V jednotlivých krajích se to liší různě. Samozřejmě podle situace, jak je na tom kraj z pohledu hospodářství, z pohledu ekonomického nebo skladby absolventů. Ve většině krajů je velká poptávka po oboru, který má název ošetřovatelství. Pod tím si můžete představit cokoli, co se týká zdravotnictví a spojených oborů jako zdravotní sestry a podobně.

Velký zájem je třeba o sociální služby, ale i o nová odvětví nebo odvětví, která v minulosti nebyla tak preferovaná, jako je třeba dneska ochrana životního prostředí nebo jako jsou služby policie nebo armády. Můžeme sledovat i dopady třeba válečného konfliktu na Ukrajině, který se začíná projevovat.

‚Musíme se dovzdělávat‘

A kdo by měl do budoucna zvážit, anebo se připravit na změnu své profese?

Jako Česká republika demograficky stárneme, to znamená, je potřeba se neustále dovzdělávat. To, co člověk vystuduje, nemusí do budoucna stačit, a to v souvislosti právě s nastupujícími změnami třeba v průmyslu, je tu obrovský tlak na digitální technologie, kdy se spousta věcí digitalizuje.

Jsou to spíše obory nebo profese, kdy byla vystudovaná rutinní práce, která do budoucna nemusí být pro zaměstnavatele až tak atraktivní, pokud si lidé nebudou zvyšovat svoji kompetenci, zvyšovat své vzdělání.

Jaký vývoj se predikuje u nezaměstnanosti.

Podíl nezaměstnaných v Česku je dlouhodobě velmi nízký. A ani teď v letních měsících, kdy do evidence přicházejí absolventi, se nějak významně nezvyšuje, jen o dva procentní body.

Vývoj nezaměstnanosti závisí na mnoha faktorech, závisí na ekonomické situaci České republiky. Na trhu práce se ekonomická situace projeví až po třech až šesti měsících. Je to s nějakým odstupem. Myslím, že do konce roku může ten trend nízké nezaměstnanosti setrvat. Uvidíme, jaká bude situace v příštím roce. Bude to záležet na celé řadě faktorů, zejména těch ekonomických.

Které faktory trh práce nejvíc ovlivňují?

Jak už jsem říkal, jednak ekonomické faktory. Potom je u nás dlouhodobě nepříznivý demografický vývoj. Do budoucna nás čeká obměna pracovní síly. Většina lidí bude odcházet do důchodového věku a nemáme dostatek absolventů, kteří by je byli schopni nahradit na těch pracovních pozicích.

Trh práce budou ovlivňovat i změny, které se týkají čtvrté průmyslové revoluce, které se týkají ochrany životního prostředí, jako je Zelená dohoda.

Česká republika se připravuje na balíček Fit for 55. To znamená, jakým způsobem budeme nahrazovat energetické zdroje do budoucna. To bude měnit obory a bude měnit pracovní místa.

Může v tom do budoucna sehrát pozitivní roli i migrace? Teď myslím zejména ty lidi, kteří odešli před válkou na Ukrajině, rozhodnou se zůstat a teď jsou teprve ve školním věku.

Určitě ano. Je otázkou, jak se nám podaří tuto skupinu osob integrovat. Dělá se proto celá řada opatření. Kdo se rozhodne v České republice zůstat, tak je naprosto správné, že je snaha mu pomoci.

A je potřeba jim pomoci i v tom, jaké obory by mohli do budoucna studovat. Ono v principu je velmi dobré, když každý si ten svůj obor vybere sám. Když chce studovat to, co ho baví.

Na druhou stranu právě v projektu Kompas, v predikčním systému, který má ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořen, se jim snažíme ukázat také to, jakou mají možnost se uplatnit na trhu práce.

Zjednodušeně řečeno, pokud někdo vystuduje určitý obor, ještě to nemusí dávat jistotu možného uplatnění. Snažíme se ukázat možnosti a trendy, pokud bude ten obor vystudován nebo který by mohl být vystudován, aby měl člověk uplatnění, aby měl možnost pracovat, bydlet a žít standardním způsobem.