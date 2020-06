Pracovní neděle se týká až čtvrtiny Čechů. Pravidelně tráví konec týdne v zaměstnání každý desátý

Práce v neděli se pravidelně nebo občas týká více než čtvrtiny všech zaměstnaných Čechů, což je zhruba 1,3 milionu lidí. Za 15 let tento podíl klesl, až do roku 2006 přesahoval 30 procent. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Wood & Company.

