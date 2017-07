Práci chce změnit pětina Čechů, nejvíc za posledních dvanáct let

Práci chce v Česku změnit nejvíc lidí za posledních 12 let. Zvažuje to zhruba pětina zaměstnanců. Vyplynulo to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění mezi tisícovkou lidí. Z toho bylo asi 600 pracujících. Praha 12:22 30. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práci chce v Česku změnit nejvíc lidí za posledních 12 let (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Práci by podle statistik Centra pro výzkum veřejného mínění změnili (CVVM) raději lidi na nekvalifikovaných pozicích.

Dolar i libra oslabují, pro Čechy to znamená levnější nákupy v cizině Číst článek

„Spokojenost s prací je výrazně nižší v nekvalifikovaných dělnických profesích. Naopak zdaleka nejvyšší je mezi vyššími odbornými pracovníky nebo vedoucími zaměstnanci. S klesající kvalifikační úrovní tak spokojenost s prací mírně klesá,“ řekl Radiožurnálu Jan Červenka z CVVM.

O odchodu ze současného zaměstnání tak uvažuje 19 procent Čechů, nenapadlo to naopak 71 procent dotázaných. Se svým zaměstnáním je přesto spokojená většina lidí, mzda ale přijde dostatečně vysoká jen třetině.

Klesají obavy ze ztráty práce

Současně se podle průzkumu CVVM stále méně lidí bojí, že o zaměstnání přijde. Obavu ze ztráty práce má 13 procent lidí. Podle Červenky je to v porovnání s minulými roky jedno z nejnižších čísel.

„Třeba v roce 2005 to, že je to velmi pravděpodobné nebo spíše pravděpodobné, uvádělo 39 procent. V roce 2009, v době ekonomické krize, to bylo 31 procent. A ještě v 2012 třeba 24 procent,“ popsal.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění se lidé nebojí měnit práci i díky nízké nezaměstnanosti a ekonomickému růstu. To potvrzuje i mluvčí portálů Jobs.cz a Práce.cz Tomáš Ervín Dombrovský.

„V letošním roce my na pracovních portálech registrujeme rekordní počty reakcí,“ řekl Radiožurnálu Dombrovský.