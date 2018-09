Průzkum: 82 procent Čechů začíná pracovat před osmou ráno, do kanceláří míří stále méně lidí

Češi chodí do práce dřív, než v ostatních zemích. Okolo 82 procent zaměstnanců malých a středních firem je v zaměstnání do 8.00 hodin, desetina pak do 9.00. V Evropě chodí před osmou dvě třetiny lidí a na devátou pak čtvrtina. Vyplývá to z průzkumu společnosti Microsoft. Ta na čtvrtek uspořádala již šestý ročník Dne spolupráce odkudkoliv.

