Ženy si přejí lepší rovnováhu mezi kariérou a rodinou. Pomáhají zkrácené úvazky nebo práce z domova

„Několik let jsem pracovala v mezinárodním korporátu. A ať jsem měla vždy štěstí na lidi kolem sebe, stávající práci se to nevyrovná. Velkou výhodou je flexibilita,“ říká Jana, která ještě před půl rokem seděla v kanceláři u počítače. Teď v domácí dílně vyrábí květinové věnce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ženy si přejí lepší rovnováhu mezi prací a životem

Pružná pracovní doba je něco, co je podle personalistů důležité pro drtivou většinu pracujících žen. „80 procent žen chce mít lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Nejsou schopny si ji samy zařídit, musí jim s ní pomoct zaměstnavatel,“ popisuje ředitelka agentury ManpowerGroup Jana Rezlerová.

Stejný počet žen uvedlo, že by si přálo empatičtější vedoucí, kteří by lépe rozuměli jejich problémům – a to hlavně těm spojených s rodičovstvím. Důležitá je pro ženy i rovnost příležitostí.

Pomalé snižování rozdílů

Loňská zpráva Světového ekonomického fóra s názvem Global Gender Gap sice ukazuje, že rozdíly mezi ženami a muži se dlouhodobě snižují, zpomalila je ale covidová pandemie.

Zaměstnavatelé nebudou moci tajit rozdíl v platech mužů a žen, rozhodly orgány Evropské unie Číst článek

„Zatímco na začátku covidu jsme říkali, že ženy a muži dosáhnou v práci rovnosti za 100 let, když nic neuděláme. Tak teď k tomu rovnému postavení dojde za 132 let,“ upozorňuje Rezlerová. V českých firmách je situace různá.

„Mnohdy jsou tam velmi specifické úzké vazby. Zaměstnavatel zná všechny své podřízené. A to je na rozdíl od velkých korporací velká výhoda,“ vysvětluje ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová. Pro ženy jsou někdy výhodou menší firmy a menší kolektivy.

Vedoucí se podle ní snaží ženy v jejich práci podporovat. „Umožňují jim zkrácené pracovní úvazky. Práci z domova, pokud to charakter profese umožňuje. A pochopitelně si chtějí zachovat i klíčové zaměstnankyně, takže jim poskytují i možnosti pro další vzdělávání, růst a trénink,“ dodává Svobodová.

Kariérní růst

Ženy ale aktivně vyhledávají možnosti kariérního růstu i samy. „Je to z vlastní iniciativy a je to z toho důvodu, že mi to pomůže v mojí náplni práci v těch projektech a činnostech, který dělám,“ říká před začátkem jednoho IT kurzu 30letá Jana.

Minimum otců využije možnosti rodičovské dovolené. Obávají se posměchu nebo ztráty pozice v zaměstnání Číst článek

V korporátu pracuje sedm let a poslední necelé tři roky vede tým 12 lidí. Po tolika letech si s vybalancováním prácovního a osobního života starosti už nedělá. „Já si myslím, že to je hodně o nastavení mysli té dané osoby. Ze začátku to bylo složité, věnovala jsem tomu hodně času,“ dodává.

Problémy ale nemá se ženami ani s muži. I když určité rozdíly, třeba při kolektivních schůzkách, mezi oběma pohlavími připouští.

„Někdy sama vidím, že na manažerské pozici mají pánové občas výhodu, protože mají třeba tvrdší lokty a pro ženy je možná složitější se to naučit. Alespoň já to tak vidím. Ale rozhodně jsem na svém místě nikdy nepocítila, že žena manažerka je něco míň nebo víc,“ popisuje Jana.

Podle společnosti Dun & Bradstreet stoupl počet žen na vedoucích pozicích firem v Česku za posledních pět leto skoro o desetinu. I tak měly podle Českého statistického úřadu poslední čtvrtletí loňského roku měsíční mediánovou mzdu o 14 procent nižší než muži.