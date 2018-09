Ze dvou na sedm let. Doba povolení ke stavbě bytů v Praze se za posledních deset let ztrojnásobila

Doba pro povolení stavby bytového projektu v Praze se od roku 2008 více než ztrojnásobila. Zatímco před deseti lety trvala zhruba dva roky, nyní je to průměrně sedm let. Doba samotné výstavby je přibližně stejná, když trvá dva roky. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte.

