Pražské letiště nevyplatí kvůli pandemii koronaviru státu dividendu. Využije i miliardový úvěr

Letiště Praha letos kvůli dopadům pandemie koronaviru nevyplatí státu dividendu za loňský rok. V rozhovoru pro středeční vydání Lidových novin to řekl šéf firmy Václav Řehoř. Letiště na konci léta využije úvěr, v první fázi chce čerpat jednu miliardu. Peníze použije na provoz i na úhradu investic, uvedl Řehoř. Nahradit na letišti leteckou společnost Smartwings, pokud by padla, by podle něj asi nebyl problém. Praha 7:27 1. července 2020

Loni stát od ziskového Letiště Praha vybral za předchozí rok dividendu 1,66 miliardy korun, o rok dřív 350 milionů a v roce 2017 to bylo 2,5 miliardy korun. Letos se za loňský rok dividenda vyplácet nebude. „Byla to první věc, kterou jsme si s ministryní financí po začátku krize řekli. Shodli jsme se, že zásah do provozu letiště byl příliš velký,“ řekl Řehoř.

Letiště v květnu propustilo 450 zaměstnanců, jak dříve avizovalo. Dalších 700 pracovníků s vysokou odborností, kteří nyní nejsou plně vytížení, si chce firma udržet, protože příští rok předpokládá odbavení deseti milionů cestujících. Po květnovém meziročním poklesu počtu pasažérů o 99,5 procenta na zhruba 8000 má letiště v červnu podle Řehoře již desítky tisíc cestujících. Za červenec čeká 170 000 a za srpen 300 000 pasažérů. Loni letiště odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících, na tuto úroveň se chce podle Řehoře znovu dostat do tří let.

Šetření během krize

Letiště si podle svého šéfa po sedmi letech růstu udělalo peněžní zásobu na investice a provoz a splatilo všechny dluhy. Během zastavení leteckého provozu za koronavirové krize snížilo náklady a pozastavilo krátkodobé investice, například opravu některých pojezdových drah nebo letadlových stání. Z investic, na které chce firma využít plánovaný úvěr, jmenoval Řehoř úpravu třídírny zavazadel. „To je naše největší současná investice - asi za 1,4 miliardy. Pracujeme také na čističce odpadních vod,“ doplnil.

Aerolinky Smartwings jsou podle Řehoře významným obchodním partnerem letiště, loni měly na počtu cestujících podíl 30 procent. Letectví v Evropě je velmi otevřené, řekl. „Jakmile máme volný slot, nemůžeme odmítnout nikoho, kdo by sem chtěl létat. Takže nahradit Smartwings by asi nebyl problém,“ podotkl. Myslí si ale, že by konec Smartwings pro pražské letiště nebyl dobrý, aby se kvůli vyjednávání s dopravci zachovalo jejich poměrné rozdělení, dodal.

Ze 4200 zaměstnanců Letiště Praha měli dosud jen čtyři nemoc covid-19, podle Řehoře to byly izolované případy. „Nikdo z nich se nedostal do kontaktu s cestujícími,“ řekl. Do karantény firma poslala desítky pracovníků.