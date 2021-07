V Praze přibývá leteckých spojení. Oproti loňsku zároveň letiště odbavilo o 1500 procent více cestujících

Se začátkem letních prázdnin pražské letiště dál rozšiřuje nabídku letů. Už teď se lidé z největšího letiště v Česku dostanou do zhruba stovky destinací po celém světě. Dohromady je nabízí přes 35 aerolinek. A ještě tento měsíc přibydou nové přímé linky do několika evropských zemí. Praha 17:43 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konkrétně pražské letiště po letech rekordních čísel minulý rok přišlo meziročně o skoro 80 procent cestujících | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V plánu je třeba linka společnosti Ryanair do Varšavy. EasyJet bude létat do Barcelony a aerolinka Wizz Air nabídne spojení do Říma a Katánie. Jen za poslední měsíc přibyly lety do několika desítek destinací.

Dopravci tak reagují na rostoucí zájem Čechů o cestování.

Cestující nejvíc využívají spoje do Hurghady, Marsy Alam nebo Amsterdamu. Populární jsou taky lety do Dubaje, Frankfurtu, Malagy, Barcelony a na Tenerife. Že zájem o lety do zahraničí stoupl, potvrzuje i mluvčí pražského letiště Václava Havla Klára Divíšková.

„Co se týká květnových statistik, tak na letišti Václava Havla Praha bylo odbaveno přes sto třicet dva tisíc cestujících. Šlo o velmi vysoký nárůst, o více než patnáct set procent oproti loňskému roku, kdy byl provoz významně omezený pandemií a cestovními restrikcemi. Třeba v porovnání s letošním dubnem odbavilo letiště Praha v květnu o více než třicet procent cestujících,“ přibližuje mluvčí.

Podle Divíškové ale letiště přesto čeká, že za celý letošek odbaví podobný počet cestujících jako loni. Konkrétně pražské letiště po letech rekordních čísel minulý rok přišlo meziročně o skoro 80 procent cestujících. Celkem jich odbavilo 3 miliony 660 tisíc, což je nejmíň za posledních 25 let.

Bezpečnostní opatření

Letecké společnosti už při odbavení musí kontrolovat dokumenty, včetně vstupních formulářů cílové destinace nebo potvrzení o očkování, testu nebo prodělané nemoci, pokud je cílové země vyžadují. Kvůli kontrolám se prodlužuje i odbavení.

„Zároveň se nezměnily další procesy, takže cestující musí na Terminálu 1 procházet bezpečnostní i pasovou kontrolou a apelujeme tedy na cestující, aby na letiště jezdili v dostatečném předstihu a už předtím, než dojdou k odbavovací přepážce, měli všechny dokumenty připravené,“ doplňuje mluvčí Letiště Václava Havla Divíšková.

Pražské letiště proto doporučuje dorazit k terminálu až s tříhodinovým předstihem.