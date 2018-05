Firma vzala zpět stížnost. Začátek stavby železnice na pražské letiště se o něco přiblížil

Začátek stavby železniční trati na pražské letiště je znovu blíž. Podle Mladé fronty DNES totiž firma Pro Cedop vzala zpět stížnost k antimonopolnímu úřadu. Společnosti vadilo, že do stavby trati se nemohly zapojit firmy ze zahraničí. Dělníci by novou železnici mohli začít stavět v roce 2022. Praha 8:10 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Železniční trať (ilustrační foto) | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Mezi centrem Prahy a letištěm původně měla být rychlodráha. Nový projekt ale podle Mladé fronty DNES počítá s klasickou dvoukolejnou tratí, která vznikne při rekonstrukci kolejí mezi Prahou a Kladnem.

V budoucnu by se tak kousek za zastávkou Praha-Ruzyně trať měla rozdvojovat. Část vlaků by - jako v současnosti jela dál na Kladno, část spojů by mířila na letiště.

Kromě stanice Praha-Letiště Václava Havla by na novém úseku měla být ještě jedna nová zastávka.

V budoucnu by se lidé z centra Prahy měli vlakem na letiště dostat asi za 25 minut. Teď musí Správa železniční dopravní cesty získat územní rozhodnutí.

Nejdřív chce zmodernizovat úsek v pražských Holešovicích. Právě tam by dělníci mohli začít pracovat v roce 2022. Stavba nové trati až na letiště by mohla začít o dva roky později.