Nedostatek peněz na velké dopravní stavby. Praha si bude muset vybrat mezi metrem D a okruhem

Praha přišla o možnost čerpat na metro D dotaci pět miliard korun z evropských fondů. S penězi přitom ještě loni město počítalo. „Projekt ale nebyl na čerpání včas nachystán,“ řekl deníku E15 mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Pokud bude chtít metropole oba rozsáhlé projekty dokončit do roku 2030, bude muset peníze získat i z jiných zdrojů. Vyplývá to z analýzy Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Dostavba vnitřního okruhu si vyžádá investici kolem padesáti miliard korun, první úsek metra D dalších čtyřicet tři miliard. Navíc bude muset Praha utratit asi třicet miliard za opravy silnic a mostů. Rozpočet hlavního města je přitom jen osmdesát tři miliardy korun.

Podle ředitele institutu Ondřeje Boháče by Praha mohla problém vyřešit tím, že přesvědčí stát, aby se na financování podílel. „Metro D nebo vnitřní okruh jsou projekty hlavního města a to by si je také mělo nadále financovat,“ reagoval Stadler.