Praha loni snížila své závazky o další miliardu. Hlavní město v současnosti dluží 18,7 miliardy korun

Hlavní město letos snížilo svůj dluh o miliardu korun, k letošnímu 30. červnu dluh činil 18,7 miliardy korun. Snížení dluhu je důsledkem umoření pěti úvěrů od Evropské investiční banky (EIB). Řekl to náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Praha má na letošek schválen rozpočet s příjmy 60,7 miliardy a výdaji 81,6 miliardy korun. Rozdíl dorovná například z peněz, které získá od státu. Praha 10:01 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „K celkovému dluhu města je však vhodné zdůraznit, že závazky tvoří pouze 5,5 procenta bilanční sumy, tedy zadlužení Prahy je minimální,“ uvedl Vyhnánek. | Foto: Petr Vilgus | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) | CC BY 3.0

Objem závazků města vůči EIB je 8,61 miliardy a roční výše amortizace je pro roky 2020 a 2021 asi 0,763 miliardy. „K amortizaci EIB úvěrů dochází prostřednictvím rozpočtu města, kdy příslušné výdaje jsou součástí schváleného rozpočtu pro příslušné fiskální období. Na úhradu těchto závazků se rozpočtová rezerva netvoří,“ řekl Vyhnánek.

Zbývající dluh tvoří dluhopisy, které k 30. červnu činí 10,08 miliardy. Jde o pětimiliardový dluhopis se splatností v roce 2021 a další dluhopis se splatností v roce 2023. Město na úhradu tvoří rozpočtovou rezervu, ve které má nyní 8,1 miliardy. „K celkovému dluhu města je však vhodné zdůraznit, že závazky tvoří pouze 5,5 procenta bilanční sumy, tedy zadlužení Prahy je minimální,“ uvedl Vyhnánek.

Zda si bude město v budoucnu půjčovat, není jasné. Podle Vyhnánka to město nyní neplánuje. Učinilo by tak prý v případě, že by si to vyžádala ekonomická situace v souvislosti s pandemií koronaviru. „Záležet bude do značné míry na dalším průběhu pandemie a na navazujících vládních krocích nejen ve vztahu k omezování ekonomických aktivit, ale i ve vztahu k financím samospráv, kde jsme prozatím byli svědky vládních opatření, která situaci samospráv spíše zhoršovaly, než by jim pomáhaly,“ řekl Vyhnánek.

Antimonopolní úřad prověří miliardovou veřejnou zakázku na výstavbu prvního úseku metra D Číst článek

V minulosti si hlavní město půjčovalo například na stavbu metra. Některé dluhy pocházejí ještě z 90. let minulého století. Praha rovněž doplácí úvěry, které sloužily k nápravě škod po povodních v roce 2002.

Zadlužení města klesá několik let, od roku 2014 se snížilo o více než 12 miliard. Největší částku z dluhu splatilo město v roce 2016, kdy vydala Praha na takzvanou dluhovou službu jednorázově 9,5 miliardy korun. Loni město splatilo z dluhu zhruba miliardu.