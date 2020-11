Metro D, majetek, školství i vodovodní sítě. Praha chce dát příští rok na investice 14,8 miliardy korun

Hlavní město vydá v příštím roce na investice asi 14,8 miliardy korun, což je meziročně zhruba o dvě miliardy korun méně. Mezi nejzásadnější bude patřit mimo jiné stavba metra D a investice do majetku, vodovodní sítě či školství. Návrh rozpočtu, který v pondělí schválili pražští radní, počítá s příjmy a výdaji 87,8 miliardy korun, což je mírně více než letos. Dopady opatření proti šíření nemoci covid-19 přesáhnou deset miliard. Praha 14:41 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní město vydá v příštím roce na investice asi 14,8 miliardy korun, což je meziročně zhruba o dvě miliardy korun méně (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úspory město udělá ve všech rozpočtových kapitolách s výjimkou dopravy a svozu odpadu. Návrh rozpočtu musí ještě projednat magistrátní výbory a schválit zastupitelé.

V příštím roce chce magistrát investovat do rozvoje města i do svého majetku. Peníze půjdou na opravu Václavského i Malostranského náměstí, na které dá město v prvém případě 220 milionů korun a ve druhém 45 milionů korun. Revitalizace náplavek spolkne 78 milionů.

Na modernizaci veřejného osvětlení je určeno 430 milionů, prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) půjde do vodovodních řadů 2,4 miliardy korun a další investice jsou plánovány do malešické spalovny. Na přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod je plánováno 615 milionů Kč.

Dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce bude stát 573 milionů a 104 milionů je určených na opravu a údržba nebytových objektů a staveb. Peníze jsou vyčleněny také na přípravu stavby nové koncertního sálu nebo opravu Clam-Gallasova paláce a Divadla na Vinohradech.

Metro D

V dopravě pak bude mezi nejzásadnější investice patřit stavba metra D, do které město vloží ze svého rozpočtu a rozpočtu dopravního podniku (DPP) asi 1,7 miliardy Kč. Dalších 363 milionů půjde na opravu stanic metra a 542 milionů na výstavbu tramvajových tratí. Investice jsou vyčleněny také na nová bezbariérová zpřístupnění stanic.

V rozpočtu jsou zahrnuty prostředky na opravy mostů. Počítáno je s investicemi ve výši 466 milionů korun. Peníze půjdou mimo jiné na stavbu lávky z Holešovic do Karlína, opravu Barrandovského mostu nebo přípravu stavby Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5.

Více než miliarda korun je určena na opravy a výstavbu komunikací, další stovky milionů půjdou na stavbu záchytných parkovišť P+R a stavbu silničního okruhu.

Do školství pak půjde přes jednu miliardu korun, které poslouží na stavbu nových a rekonstrukci současných škol. Část prostředků bude vyčleněna jako rezerva pro městské části.

Nižší daňové příjmy

Ve zdravotnictví chce město investovat například do oprav domovů pro seniory nebo objektů záchranné služby. V bezpečnosti půjde mimo jiné 70 milionů na opravu a údržbu budov hasičů.

Podle návrhu rozpočtu by daňové příjmy měly dosáhnout 56,2 miliardy Kč, což je méně než letos. Od státu dostane město o asi dvě miliardy více než letos, a to 18,1 miliardy. Jde o peníze, které dostává na školy či státní správu a které rozpočtem Prahy pouze takzvaně „protečou“. Sníženy budou běžné výdaje na fungování města, a to asi o 1,3 miliardy korun na 42,4 miliardy Kč.

Vliv na hospodaření má současná koronakrize. Dopady covidu letos budou přes deset miliard korun. Jde jak o daňové propady, tak i ztrátu dalších příjmů, jako je například pokles příjmů z jízdného v MHD. O miliardy korun Praha přijde i v případě schválení vládního záměru zrušit superhrubou mzdu.

Pro letošní rok má Praha z loňského prosince schválený rozpočet s příjmy 60,7 miliardy a výdaji 81,6 miliardy korun. Rozdíl město dorovná například z peněz, které získá od státu. Na investice je vyčleněno 16,8 miliardy Kč.