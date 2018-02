Prasknutí bubliny? Hodnota kryptoměn prudce padá

Předvánoční šílenství okolo závratně rostoucích cen za bitcoiny je pryč. Vystřídal ho prudký pád hodnoty kryptoměn. Od nejvyšších kurzů v době předvánoční horečky už bitcoiny ztratily víc než polovinu své původní hodnoty. A lidé na internetu se začínají bát toho, že byly kryptoměny jen nafouknutou investiční bublinou. Soul 12:55 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic/Illustration | Zdroj: Reuters

Ceny se aktuálně pohybují okolo osmi tisíc dolarů za jeden virtuální peníz. Trend je už delší dobu klesající. Bitcoinová horečka se rozhořela na podzim, kdy ceny začaly šplhat nejdřív přes deset tisíc dolarů a vrcholila před Vánoci, kdy kryptoměna atakovala hranici 20 tisíc dolarů za kus tedy v přepočtu víc než 400 tisíc korun.

Strach v Jižní Koreji

Bitcoiny se tím dostaly od počítačových nadšenců mezi běžné lidi, kteří do virtuálních měn začali investovat s vidinou zisku. Například v Jižní Koreji ale začala být situace alarmující. Lidé si začali kvůli investicím do kryptoměn půjčovat peníze a vláda dostala strach, že by náhlý pád cen mohl obyvatele finančně zruinovat a poškodit ekonomiku.

Po oznámení regulace trhu v Koreji začaly bitcoiny ztrácet. A prodeje strhly další lidi. Kritici kryptoměn přirovnávají bitcoiny k tulipánové horečce a očekávají splasknutí bubliny.

Nestabilní měny

Virtuální měna zažila už několik velkých pádů. První byl ve druhé polovině roku 2011. Tehdy se hodnota snížila z 31 dolarů až na dva dolary. V listopadu 2013 pak dosáhl hranice tisíce dolarů. Postupně ale s výkyvy klesal až na hranici asi 150 dolarů v lednu 2015.

Pak ale ceny opět rostly. Velkou nevýhodou kryptoměn - tedy nejen eitcoinu, ale například i Litecoinu nebo Etherea je, že jsou dost nestabilní. Lidé si na sociálních sítích stěžují i na další efekt kryptoměnové mánie. Zdražily grafické karty do počítačů, které slouží pro specializované výpočty k těžení virtuálních peněz.