Prazdroj rozšíří výrobu piva Pilsner Urquell. Investice ho vyjde na 280 milionů korun

Plzeňský Prazdroj rozšíří za více než 280 milionů korun provoz na výrobu piva Pilsner Urquell. Zvýšit ji chce o třetinu. Práce na zvětšení varny prémiového ležáku už začaly a skončí příští rok v dubnu. Přípravy trvaly několik let s tím, že prodej Pilsneru Urquell v Česku i v cizině roste od roku 2002, řekl marketingový ředitel Asahi Breweries Europe Grant McKenzie. Kapacita výroby ležáku je nyní naplněná z více než 90 procent. Plzeň 21:35 18. října 2017

Investice podle Granta McKenzieho zapadá také do očekávání japonské skupiny Asahi, která letos 31. března Prazdroj převzala. Asahi chápe Pilsner Urquell jako superprémiové pivo.

„Vidíme velký potenciál růstu, a to v Asii a také v Evropě," řekl McKenzie. Skupina SAB, která vlastnila plzeňský pivovar do loňska 17 let, investovala od roku 1999 do Plzně, Velkých Popovic a Nošovic 25 miliard Kč.

Nově se uvaří 88 300 hektolitrů piva týdně

„Současná kapacita varny Pilsner Urquell je 18 várek za 24 hodin, tedy 62 800 hektolitrů za týden. Investicí se zvýší o šest várek, tedy na 24 várek za 24 hodin, na 88 300 hektolitrů za týden," popsala mluvčí největšího českého pivovaru Jitka Němečková.

Podle informací ČTK by měla být po dokončené investici roční kapacita výroby prémiového plzeňského ležáku téměř 3,5 milionu hektolitrů.

„Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel jsou pro Asahi velmi důležité a vidí velkou budoucnost v Asii i v Evropě. Potenciál je obrovský," řekl McKenzie.

Nedokázal odhadnout, kam se chce pivovar s vývozem dostat, záleží na tom, jak se bude dařit v Asii.

Pilsner Urquell je podle člena představenstva a ředitele evropských podniků Rjúiči Kitagawy v Japonsku velmi známý, ale Asahi chce posilovat reputaci této superprémiové značky. Silná je také Jižní Korea, kde se letos meziročně zvýší prodej o 40 procent na 60 tisíc hektolitrů, téměř polovinu má tvořit Kozel. Půllitr plzeňského piva, které je dvojkou v importovaných pivech za Asahi Super Dry, tam přitom stojí až 500 korun.

Poptávka po plechovkovém pivu roste

Prazdroj už koncem června zprovoznil novou linku na stáčení nápojů do plechovek za 340 milionů korun. Zvýšila kapacitu z 60 tisíc plechovek za hodinu na 100 tisíc obalů.

O investici rozhodl pivovar kvůli rostoucí poptávce po plechovkovém pivu na domácím i zahraničním trhu. Nová linka vyrábí nápoje v osmi různých variantách 200, 250, 330, 400, 500, 550, 750 a 1000 mililitrů.

Asahi prodává ročně téměř 21 milionů hektolitrů piva. Prazdroj loni prodal v ČR a v cizině téměř 11 milionů hektolitrů piva, téměř o milion hektolitrů víc než v roce 2015. Vývoz Pilsneru Urquell vzrostl meziročně o deset procent na 970.000 hektolitrů.