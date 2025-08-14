Pražská burza poprvé uzavřela nad 2300 body. Rekordní závěr posunula výš počtvrté za sebou
Pražská burza poprvé uzavřela nad 2300 body, index PX ve čtvrtek přidal 0,19 procenta na 2303,33 bodu. Rekordní závěr burza posunula výš počtvrté za sebou, třikrát dosavadní maximum vylepšila také v minulém týdnu. Ve čtvrtek burzu táhly vzhůru akcie pojišťovny VIG. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna ve čtvrtek oslabila k euru i dolaru.
Pražský akciový trh se posunuje na nová závěrečná maxima od letošního února, kdy index PX nejprve překonal historické maximum z konce října 2007 a poté uzavřel poprvé nad 2000 body. Nad hranicí 2100 bodů burza zakončila den poprvé koncem března, nad 2200 body koncem července.
„Pražská burza po smíšeném vývoji v průběhu seance nakonec udržela růstovou sérii z tohoto týdne a posílila o 0,19 procenta,“ popsal čtvrteční vývoj makléř Fio banky Josef Dudek. Podporou pro index se ve čtvrtek stala jednoznačně pojišťovna VIG, jejíž cenné papíry zpevnily o 2,56 procenta na 1204 korun, dodal.
Polepšily si také dnes nejobchodovanější akcie elektrárenské společnosti ČEZ o 0,08 procenta na 1242 korun. Další cenné papíry stagnovaly nebo klesaly. Oslabila Erste Bank o 0,62 procenta na 2097 korun a Komerční banka o 0,19 procenta na 1045 Kč. O 0,42 procenta na 712 korun zlevnily cenné papíry zbrojovky Colt CZ.
Beze změny ve čtvrtek zakončily akcie Monety Money Bank na 152,60 koruny, plzeňských strojíren Doosan Škoda Power na 357 korunách a nápojářské společnosti Kofola na 524 korunách. Na stejné úrovni jako ve středu uzavřely také cenné papíry výrobce bezpilotních dronů Primoco UAV na 710 korunách a metalurgického podniku Gevorkyan na 222 korunách.